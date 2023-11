Diesen LG-TV mit 55 Zoll bekommt ihr bei Amazon jetzt zum neuen Tiefstpreis für unter 500€!

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen 4K-Fernseher von LG mit 55 Zoll und NanoCell im Angebot. So günstig wie jetzt war der TV bisher noch nie.

Bei Amazon ist gerade ein 4K-TV von LG um ganze 46% reduziert. Statt der UVP von 899€ zahlt ihr so aktuell nur 477€. Der Versand ist obendrein komplett kostenlos.

Tiefstpreis: Zum ersten Mal überhaupt ist der Fernseher durch das Angebot für unter 500€ zu haben. Der Tiefstpreis lag bisher bei 529€. Bei MediaMarkt und Saturn ist der Preis derselbe, hier kommen allerdings noch Versandkosten dazu, wodurch Amazon alleiniger Spitzenreiter bleibt. (Quelle: geizhals.de)

Das kann der LG-TV im Angebot

NanoCell für leuchtende Farben: Für einen Fernseher der unteren Mittelklasse bietet das Modell von LG ein wirklich schönes Bild. Er löst in 4K auf und setzt auf die NanoCell-Technologie. Hier werden Nanopartikel genutzt, um unreine Farben aus den RGB-Wellenlängen herauszufiltern. Für euch bedeutet das ganz einfach, dass ihr euch auf leuchtende Farben und ein stimmiges Gesamtbild einstellen könnt. HDR ist natürlich ebenfalls mit an Bord.

Alle Inhalte an einem Ort: Der Fernseher setzt auf webOS 23 mit ThinQ AI und wird so zum Smart-TV. Ihr könnt so ziemlich alle Streaming-Dienste und Mediatheken ganz einfach herunterladen und habt so alle eure Inhalte an einem Ort versammelt. Der TV lässt sich auch mit Smart-Home-Geräten verbinden und per Sprachsteuerung bedienen.

Gaming: Wie in der Preisklasse üblich müsst ihr bei dem LG-TV auf Next-Gen-Features verzichten. Die Bildwiederholrate beträgt ‘nur’ 60Hz. Wenn ihr also mit der PS5 oder Xbox Series X/S zocken wollt, müsst ihr euch mit maximal 60 fps begnügen. Ansonsten ist der Fernseher aber gut für Gaming geeignet. Die Bildqualität ist gut und der Gaming-Modus sorgt für besonders schnelle Reaktionszeiten.

