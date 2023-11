Schon vor dem Black Friday: PS5 mit 2 DualSense-Controllern jetzt zum Top-Preis im Angebot

Schnappt euch jetzt bei MediaMarkt die PS5 in der Disc Edition zusammen mit einem zweiten DualSense-Controller zum aktuellen Bestpreis.

Die PS5 ist vor fast drei Jahren erschienen und hat sich schon jetzt als eine beliebte und spaßige Heim-Konsole entpuppt. Nachdem Sonys Spielekiste anfangs so gut wie immer ausverkauft war, hat sich die Lage mittlerweile entspannt und die Konsole ist frei verfügbar. Bei MediaMarkt könnt ihr sie euch jetzt in der Disc Edition mit zwei DualSense-Controllern für nur 529€ sichern. Der Versand ist komplett gratis.

So gut ist das Angebot: Die UVP des Bundles liegt bei 619,99€ Regulär kostet die PS5 mit nur einem DualSense sogar schon 549,99€. Zusammen mit Saturn bietet MediaMarkt hier den aktuellen Bestpreis. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mindestens 559,95€ für das Set. (Quelle: geizhals.de)

PS5 mit zweitem DualSense im Angebot

Ob die PS5 auch am Black Friday im Angebot sein wird, ist aktuell nur schwer zu sagen. Wenn ihr euch die Konsole aber nach Hause holen wollt, ist das hier vorgestellte Bundle sowohl vom Inhalt als auch vom Preis her sicherlich ganz vorne mit dabei.

Die PS5 gibt es in der Disc Edition und in der Digital Edition. Der Vorteil der Disc-Variante liegt auf der Hand: Ihr seid nicht zwingend an Sony Online-Store gebunden und könnt euch neue Spiele zum Beispiel am Black Friday auch bei anderen Anbietern günstiger sichern.

Durch die Abwärtskompatibilität der Konsole lassen sich außerdem alle PS4-Spiele auch auf der PS5 zocken. Wenn ihr also noch ein paar Games auf Blu-Ray habt, könnt ihr die ganz einfach weiternutzen.

Der DualSense ist der aktuell wohl spannendste Controller auf dem Markt. Durch die adaptiven Trigger und das haptische Feedback unterscheidet sich das Gamepad deutlich von anderen Modellen. Dem Set liegen gleich zwei davon bei, sodass ihr Koop-Games entspannt im Splitscreen spielen könnt. Ein zweiter Controller ist zudem nützlich, falls der erste den Geist aufgibt oder mittendrin leer ist.

In unserer Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Angebote, Aktionen und Neuerscheinungen.

