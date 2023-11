Genug Platz für eure Daten: Diese SSD mit 2TB war noch nie so günstig wie jetzt gerade

Schnappt euch jetzt bei MediaMarkt die SanDisk Extreme Portable V2 mit 2TB im Angebot. Die SSD war noch nie so günstig wie jetzt.

Die SanDisk Extreme Portable V2 ist der perfekte Begleite für alle, die ihre Daten sicher und schnell verfügbar haben wollen. Bei MediaMarkt kostet die SSD mit 2TB gerade nur 109€. Der Versand ist obendrein gratis.

So gut ist der Preis: Es handelt sich hier um den neuen Tiefstpreis für das Modell. Vorher war die Festplatte nie unter 114,99€ zu haben. Auch aktuell kann außer Saturn kein anderer Anbieter mithalten. (Quelle: geizhals.de)

SSD mit 2TB im Angebot

Starke Kapazität: Mit großzügigen 2 Terabyte Speicherplatz ermöglicht die SANDISK Extreme Portable V2 euch die Aufbewahrung einer riesigen Menge an Daten. Egal, ob ihr Videobearbeitung betreibt, eine umfangreiche Mediensammlung habt oder einfach viele Dateien für die Arbeit benötigt, hier werdet ihr nicht so schnell an Grenzen stoßen.

Die Geschwindigkeit: Diese SSD bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MB/s. Das bedeutet, dass ihr große Dateien blitzschnell übertragen könnt. Das ist nicht nur praktisch, sondern spart auch Zeit, vor allem wenn ihr unter Zeitdruck arbeitet.

Die SANDISK Extreme Portable V2 ist aber nicht nur leistungsstark, sondern auch robust. Sie ist nach IP55 zertifiziert, was bedeutet, dass sie staub- und spritzwassergeschützt ist. Das macht sie perfekt für den Einsatz unterwegs, sei es bei Outdoor-Abenteuern oder in staubigen Arbeitsumgebungen.

Dazu kommt ihre kompakte und tragbare Bauweise. Die SSD passt bequem in eure Tasche und ist somit ideal für mobile Profis oder alle, die ihre Daten unterwegs benötigen. Ihr könnt sie problemlos an verschiedene Geräte anschließen, sei es ein Laptop, ein Tablet oder eine Spielkonsole.

Abschließend ist die SANDISK Extreme Portable V2 mit 2TB eine hervorragende Wahl für diejenigen, die nach einer zuverlässigen, leistungsstarken und robusten externen SSD suchen. Mit ihrer hohen Kapazität und schnellen Geschwindigkeiten ist sie für viele Anwendungen geeignet und wird euren Anforderungen an Speicher und Datenübertragung gerecht. Egal, ob ihr beruflich oder privat unterwegs seid, diese SSD wird euch nicht im Stich lassen.

