4K, 120Hz & HDMI 2.1: Diese LG OLED TVs gibt es jetzt zum halben Preis bei Amazon

Diese LG OLED TVs holen das Maximum aus PS5 und Xbox heraus und sind jetzt zu echten Schnäppchenpreisen bei Amazon zu haben.

Die OLED Smart-TVs von LG sind unter Gamern inzwischen sehr beliebt. Starke Kontraste sind für Spiele häufig wichtiger als bei Filmen und Serien, und hier punktet die OLED-Technologie von LG. Mit 4K Auflösung, 120Hz und HDMI 2.1 bieten diese Modelle in den Größen 55 und 65 Zoll alles, was es braucht, um das Beste aus der PS5 und Xbox heraus zu holen. Amazon bietet die Fernseher jetzt zum halben Preis der UVP an.

Das steckt in den LG OLED TVs

OLED steht für “Organic Light Emitting Diode”, was auf Deutsch “organische Leuchtdiode” bedeutet. Es ist eine Displaytechnik, die aus organischen Materialien besteht, die Licht abgeben, wenn sie elektrisch geladen werden. Jede Diode kann hierbei einzeln ein- und ausgeschaltet werden, was für perfekte Schwarzwerte und realistische Kontraste sorgt.

Neben der 4K Auflösung und den 120 Bildern pro Sekunde bieten die LG OLEDs noch einige weitere Features, speziell fürs Gaming:

Dolby Vision Gaming: Diese Bildtechnologie verbessert die Grafik von Spielen, indem sie die Helligkeit, den Kontrast und die Farben des Bildes an den Fernseher und den Spielinhalt anpasst. Dolby Vision Gaming nutzt dynamische Metadaten, die sich von Bild zu Bild ändern können, um ein realistischeres und lebendigeres Spielerlebnis zu bieten.

Diese Bildtechnologie verbessert die Grafik von Spielen, indem sie die Helligkeit, den Kontrast und die Farben des Bildes an den Fernseher und den Spielinhalt anpasst. Dolby Vision Gaming nutzt dynamische Metadaten, die sich von Bild zu Bild ändern können, um ein realistischeres und lebendigeres Spielerlebnis zu bieten. Variable Refresh Rate (VRR): Mit VRR passt sich der Fernseher eurer Konsole an, indem er die Bildwiederholrate dynamisch korrigiert. Das sorgt für ein ruckelfreies Bild, auch wenn mal etwas mehr Action auf dem Bildschirm los ist.

Darüber hinaus sorgt ein virtueller 7.1.2-Kanal-Sound für ein immersives Klangerlebnis. Der integrierte Prozessor mit KI-Unterstützung rechnet ein gewöhnliches 2-Kanal-Audiosignal in einen virtuellen Surround-Sound hoch. Durch die digitale Signalverarbeitung wird der Klang so modifiziert, das er aus verschiedenen Richtungen zu kommen scheint, sogar von oben. Das macht der TV ganz allein, ohne dass ihr dafür ein Surround-System benötigt.

Die UVP für die Modelle in 55 und 65 Zoll belaufen sich auf über 2000€. Bei Amazon könnt ihr sie jetzt deutlich günstiger bekommen. Das 55 Zoll-Modell gibt es bereits für 999€. Wer mehr Platz in seinem Wohnzimmer hat bekommt das 65 Zoll-Modell für 1449€.

Noch mehr gute Deals und Schnäppchen findet ihr wie immer in unserer Übersicht. Hier zeigen wir euch jeden Tag, wo ihr die besten Preise und spannende Neuerscheinungen findet. Schaut gerne mal vorbei!