Zu wenig Platz auf eurem neuen Steam Deck? Das ist das günstigste SSD-Upgrade mit 1TB Speicher

Der Speicherplatz vom Steam Deck ist schnell gefüllt. Bei Cyberport findet ihr die günstigste 1TB SSD um eurem Handheld ein Upgrade zu verpassen.

Ihr habt euch ein Steam Deck gegönnt, aber die vorinstallierte SSD ist euch zu klein? Kein Problem, wir haben das perfekte Angebot für euch: Die Western Digital SN740 1TB SSD. Sie passt perfekt in euer Steam Deck und bietet euch satte 1TB Speicherplatz für eure Spielebibliothek. Und das Beste: Sie kostet gerade nur 74,90€! Das ist die günstigste SSD mit 1TB, die ihr derzeit kaufen könnt.

Was kann die WD SN740?

Die WD SN740 ist eine SSD der neuesten Generation, die auf dem PCIe 4.0 Standard basiert. Das bedeutet, dass sie extrem schnell ist und eure Spiele in Sekundenschnelle lädt. Die WD SN740 erreicht eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7000 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5300 MB/s. Das ist mehr als doppelt so schnell wie die meisten anderen SSDs auf dem Markt. Außerdem hat sie einen geringen Stromverbrauch und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die WD SN740 hat eine kompakte Bauform, die ideal für das Steam Deck ist. Sie hat die Größe M.2 2230, was bedeutet, dass sie nur 30 mm lang und 22 mm breit ist. Sie passt also problemlos in den dafür vorgesehenen Steckplatz im Steam Deck.

Die WD SN740 hat eine Kapazität von 1TB, was mehr als genug Platz für eure Lieblingsspiele ist. Ihr könnt euch also nach Herzenslust austoben und euer Steam Deck mit den besten Titeln füllen. Ob ihr nun Action, Adventure, Strategie oder Simulation bevorzugt, hier findet alles Platz. Und falls ihr doch mal etwas Neues ausprobieren wollt, könnt ihr jederzeit neue Spiele herunterladen oder streamen.

Wenn ihr euer Steam Deck optimal nutzen wollt, solltet ihr nicht lange zögern und euch die WD SN740 sichern.

