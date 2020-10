Darüber hinaus hat Saturn.de im Rahmen der Aktion aber auch noch weitere Artikel reduziert, wie beispielsweise das Turtle Beach-Headset Stealth 600(P) für Xbox One oder für PS4 (59,99 Euro statt 71,62 Euro) sowie die schnelle PCIe-SSD SAMSUNG 970 EVO Plus mit 250 GB für 57 Euro statt 68,14 Euro .

LG beeindruckt in der Generation 2020 mi TVs, die eine erstklassige Ausgewogenheit an den Tag legen. Der 65NANO917NA macht da keine Ausnahme und erweist sich als gediegen verarbeiteter TV mit exzellenter Ausstattung. Gegenüber den 8K-NanoCell-Modellen und den OLEDs des Hauses müssen nur hinsichtlich der Prozessoren-Bestückung kleine Abstriche gemacht werden.

