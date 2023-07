Was, nur 160€? Ja, dieser Curved Gaming Monitor mit 165 Hz und 1 ms ist wirklich so günstig

Bei Saturn bekommt ihr bis zum dritten August einen richtig guten Gaming Monitor zu einem unfassbar günstigen Preis.

Wenn ihr ganz dringend einen neuen Curved Monitor braucht, in FullHD zockt und nur wenig ausgeben wollt, ist der Saturn Online-Shop eure nächste Haltestelle. Da bekommt ihr nämlich einen 27 Zoll großen Lenovo Bildschirm mit imposanten 165 Hz und 1 ms Reaktionszeit für gerade mal 160€. Ihr solltet euch aber beeilen, am 3. August ist die Aktion bereits vorbei.

Dieser Gaming Monitor ist perfekt zum Zocken in FullHD

Bei der Wahl des Monitors kommt es auch immer auf eure Hardware an. Eine hohe Hertz-Zahl nützt nichts, wenn euer PC nicht auch die entsprechenden FPS produzieren kann. Durch die ziemlich frechen GPU-Preise dieser Generation, kommt es auf QHD- und 4K-Monitoren oft zu Problemen mit der Performance. Warum also nicht einfach in FullHD, aber mit super hohen FPS spielen? Genau das könnt ihr mit dem Lenovo G27c-10.

Der Monitor lässt sich neigen und somit ideal euren Bedürfnissen anpassen.

Wie eingangs bereits erwähnt, weist er mit 165 Hz und 1 ms Reaktionszeit genau die Merkmale auf, die man zum Zocken braucht. Als Curved Monitor mit 27 Zoll Größe sorgt er auch für maximale Immersion und die Position lässt sich obendrein anpassen.

Steht euch der Sinn nach einem anderen Bildschirm, können wir euch die MeinMMO Kaufberatung zu Monitoren empfehlen. Dort findet ihr Tipps und Empfehlungen zu Geräten verschiedener Größen und Auflösungen:

Noch mehr starke Lenovo-Deals

Neben dem Monitor hat Saturn noch einige weitere Schmankerl von Lenovo in petto. Unter anderem ist ein Gaming-PC dabei, der Hardware- und Budget-technisch perfekt zum Bildschirm passt. Aber auch Homeoffice-Notebooks und ein Tablet sind dabei. Das sind die Highlights des Lenovo Sales:

