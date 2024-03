Der Bitcoin boomt – Warum das schlecht für Gamer ist, die bessere Leistung wollen

Die Massenaufkäufe wirken sich natürlich aus. Bei vielen Einzelhändlern soll der AMD Ryzen 9 7950X (aber auch andere Prozessoren) ausverkauft oder nur noch in kleinen Mengen vorhanden sein. Experten sagen schon jetzt eine ähnliche Situation für die kommenden Zen-5-CPUs voraus, die im 3. Quartal 2024 in die Massenproduktion gehen könnten.

Die Miner brauchen für ihre Arbeit dabei so viele Maschinen, dass sie unfassbar große Mengen an Hardware kaufen. Hardware, die den Spielern dann natürlich nicht mehr zur Verfügung steht. Und wenn die Nachfrage größer als das Angebot ist, steigen die Preise für zum Beispiel viele Highend-Grafikkarten in absurde Höhen. Das konntet ihr während des letzten Krypto-Hypes beobachten.

Wer ein Spiel wie GTA 6 irgendwann in maximalen Details auf dem PC genießen will, braucht leider teure Hardware:

Was tut sich auf dem Krypto-Markt? Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben sich aus ihrem tiefen Tal der Tränen, in dem sie 2022 und 2023 steckten , herausgekämpft. Allein im vergangenen halben Jahr soll der Kurs von Bitcoin um 170 Prozent gestiegen sein.

