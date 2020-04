Kopfhörer im Pokéball – So cool können Pokémon-Fans jetzt Musik hören

Der Hardware-Produzent Razer hat für alle Pokémon-Fans jetzt coole Kopfhörer entwickelt, die ihr sogar im Pokéball aufladen könnt. So könnt ihr, genau wie Ash, mit einem Pokéball durch die Gegend laufen.

Das sind die Kopfhörer: Razer stellt die knallgelben In-Ears vor, die man in einem Pokéball zum Aufladen stecken kann. Sie sollen ab dem 16. April für einen Preis von etwa 120$ angeboten werden.

Die Kopfhörer sind die klar an Pokémon-Fans gerichtet, denn auf diesen erkennt man ein Pikachu. Der Pokéball zum Aufladen ist dann natürlich noch eindeutiger Pokémon zuzuordnen.

In-Ears sind ideal für Pokémon-Fans

So funktioniert das Ganze: Die Kopfhörer könnt ihr per Bluetooth mit eurem Gerät verknüpfen und dann kabellos Musik hören. Wenn die Kopfhörer leer sind, dann klappt ihr euren Pokéball auf und steckt eure Kopfhörer darein.

So könnt ihr also wie Ash im Anime immer mit einem Pokéball unterwegs sein. Bei euch sind dann nur Kopfhörer im Ball und keine Pokémon.

Was steckt hinter der Pokémon-Idee? Es ist nicht das erste Mal, dass Razer zusammen mit Pokémon Hardware auf den Markt bringt. Zuletzt gab es 2019 eine ähnliche Kooperation. Dort brachte der Hardware-Hersteller eine Tastatur, eine Mouse und ein Mousepad auf den Markt. Allesamt im Stil von Pikachu und knallgelb.

Nun gibt es wieder ein gelbes Produkt von Razer, welches auf Pikachu anspielt.

Hier gibt es einen ähnlichen Pokéball: Fans von dem Smartphone-Spiel Pokémon GO kennen bereits einen ähnlichen Pokéball. Ihr könnt euch nämlich den Pokéball Plus anschaffen. Dieses Gerät sieht aus wie ein echter Pokéball und fängt per Knopfdruck für euch die Pokémon.

Gleichzeitig fungiert den Ball aber auch als Joystick für das Switch-Spiel „Let’s GO, Pikachu/Evoli!“. Ihr könnt den Ball also für gleich 2 Spiele verwenden.

Wenn ihr dazu dann noch die Kopfhörer von Razer kauft, könnt ihr mit zwei Pokébällen bewaffnet losziehen. Ash wäre sicherlich stolz auf euch!