Als Kind verlor er seinen Nintendo DS – 16 Jahre später findet ein Spieler seinen Handheld wieder und ist überrascht, wo

Ein Spieler verlor vor vielen Jahren seinen Nintendo DS. Bei Bauarbeiten im Elternhaus taucht das Gerät wieder auf. Das weckt Erinnerungen des Besitzers, der sich fragt, wie das Gerät dorthin gekommen ist.

Der Nintendo DS gehört vermutlich zu den beliebtesten Handhelds der letzten Jahre. 2004 erschien der DS und löste den Game Boy Advance ab.

Ein Spieler erzählt nun, wie er seinen DS vor 16 Jahren verloren hatte und davon ausging, dass er gestohlen worden sei. Doch jetzt tauchte das Gerät bei Bauarbeiten wieder auf.

Nintendo DS taucht 16 Jahre später bei Bauarbeiten wieder auf

Wo fand er das Gerät wieder? Der Besitzer erklärt, dass er seinen Nintendo DS am Boden seines Sandkastens wiederfand. Wieso er da nicht früher nachgeschaut hatte, verrät er weder in seinem Post noch in einer Antwort.

Vor ein paar Monaten kehrte sie in ihr Elternhaus zurück, um bei Bauarbeiten zu helfen. In diesem Zusammenhang musste er dann den Sandkasten vor dem Haus leeren und fand zu seiner Überraschung den Nintendo DS am Boden. Er sagte, er habe keine Ahnung, wie er dorthin gekommen sei.

Wie ist das Gerät dort gelandet? Er vermutet jedoch, dass entweder sein jüngerer Bruder für das „Verschwinden“ verantwortlich oder der DS bei einem Sturz von der Schaukel verschwunden sei.

Funktioniert der DS noch? Nein, der Nintendo DS funktioniert nicht mehr. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe:

Der Besitzer erklärt, dass das Gerät zum einen völlig verrostet sei.

Obendrein fehlt die halbe Platine im Inneren der Konsole.

Die Batterie im Inneren ist aufgebläht und die Schale des DS gerissen.

Mit dem Gerät könne man nicht mehr spielen. Er gibt aber zu, dass er viel dafür tun würde, sein altes Spielzeug wieder ans Laufen zu bekommen.

Mittlerweile hat Nintendo übrigens den digitalen Shop des Nintendo DS abgeschaltet. Doch vorher setzte sich ein YouTuber hin und rettete mit viel Aufwand tausende alte Spiele. Wie er das gemacht hat und warum Nintendo selbst ein Problem war, lest ihr direkt auf MeinMMO:

