Deutscher E-Sport-Profi stirbt mit 22 Jahren – Freunde fordern: „Bitte, redet mit den Menschen“

Am 14. März verstarb der E-Sportler und Twitch-Streamer Justus “Flobby” von Eitzen im Alter von 22 Jahren. Fans sowie sein privates und professionelles Umfeld sind bestürzt.

Achtung: In diesem Artikel geht es um psychische Gesundheit und Suizid. Seid bitte achtsam, sollten diese Themen bei euch Unbehagen auslösen.

Wer war “Flobby”? Justus von Eitzen war ein E-Sportler und Twitch-Streamer zum Mobile-Game Clash Royale. Bereits in seiner Kindheit liebte er Strategiespiele und Schach und galt als einer der besten Spieler weltweit.

Mit seinem Team von SK Gaming belegte er 2018 den 2. Platz in der Herbst-Saison der Clash Royale League 2018 und konnte 2019 den 1. Platz bei der QLASH League 2 erreichen. Auf Twitch war Flobby ein beliebter Streamer und gehörte zu den meistgesehenen deutschen Kanälen zu Clash Royale (via sullygnome).

Wie SK Gaming in der Nacht des 14. März 2023 über Twitter bekannt gab, verstarb der 22-Jährige an den Folgen eines offenbar bewusst selbst herbeigeführten Autounfalls, nachdem er seiner Familie einen Abschiedsbrief hinterlassen hatte (via Twitter).

Solltet ihr mit suizidalen Gedanken kämpfen, könnt ihr euch unter der 116 123 rund um die Uhr an die Telefonseelsorge wenden. Das Angebot ist kostenlos.

Weitere Hilfsangebote findet ihr auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.



Solltet ihr oder Menschen aus eurem Umfeld von Glücksspiel-Sucht betroffen sein, könnt ihr euch unter der 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym an das Beratungstelefon des BZgA wenden.

Große Trauer um Flobby

Unter dem Tweet von SK Gaming gibt es zahlreiche Beileids-Bekundungen. Content Creator teilen ihre Erinnerungen an Flobby und sprechen über ihre Begegnungen mit dem 22-Jährigen.

Unter den Trauernden ist auch der deutsche Twitch-Streamer Domenic “Chefstrobel” Strobel, der ebenfalls durch Clash Royale bekannt geworden ist. Er erinnerte sich an die gemeinsamen Spiele mit Flobby und ruft dazu auf, bei Problemen mit Menschen aus dem Umfeld zu sprechen.

Flobby, du warst so ein herzensguter Mensch. […] Heute Abend denke und weine ich um dich. Ich hoffe, es geht dir gut, wo du bist, Rest easy mein Freund. […] Falls ihr Probleme habt, egal in welcher Form, es gibt immer Menschen, die euch helfen können und wollen. Redet mit eurer Familie oder Freunden, man kann alles zusammen schaffen. Chefstrobel via Twitter

Lucas “BigSpin” Nägeler, ebenfalls von SK Gaming, gab auf Twitch bekannt, dass von Eitzen aufgrund von Sportwetten verschuldet war. Der Twitch-Streamer Marius “drecksuser” veröffentlichte auf Twitter einen Thread zu dem Thema.

Der Streamer sprach über seine eigenen Erfahrungen und die schwerwiegenden Folgen von Glückspiel-Sucht und kritisierte die Allgegenwärtigkeit von Werbung für Anbieter von Sportwetten.

Weine wirklich wegen dieses Themas gerade. Mich macht das so traurig, es sind immer diese alltäglichen Dinge, man sieht es einfach Menschen nicht an, man ist machtlos wirklich. Es ist krass wie die Sucht, egal welche, Menschen im Griff haben kann und zu so einer Entscheidung treibt. via Twitter

Auch er hält Betroffene dazu an, sich Hilfe zu suchen, fordert dazu auf, auf sich und seine Mitmenschen aufzupassen.