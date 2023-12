Jaheira wird von YouTube gebannt, während sie Baldur’s Gate 3 spielt – Ist dieses eine Wort schuld?

Synchronsprecherin Tracy Wiles, die in Baldur’s Gate 3 Jaheira vertonte, wurde von YouTube gebannt. Was ist passiert?

Was ist das für ein Bann? Am 5. Dezember verkündete Synchronsprecherin Tracy Wiles in einem Post auf X, ehemals Twitter, dass ihr YouTube-Account gesperrt wurde.

Grund dafür war ihr zweiter Twitch-Stream, in dem sie selbst Baldur’s Gate 3 spielt. Sie wollte allen, die nicht live dabei sein konnten, den ihrer Aussage nach, „völlig chaotischen“ Stream zur Verfügung stellen und das Video auf YouTube teilen. Doch kurz nach Upload wurde ihr Account eingeschränkt.

War nur dieses eine Wort schuld?

In ihrem Post vermutet Wiles, dass ein einziges Wort an dem Bann schuld sein könnte. Dabei geht es um den Begriff „sphincter“, in der deutschen Übersetzung „Ringmuskel“. So heißen die Türen im Nautiloidenschiff gleich zu Beginn des Spiels, die an einen Schließmuskel erinnern.

Schon in der Ankündigung zum Video warnte Wiles scherzhaft: „Achtung – ich sage das Wort „Ringmuskel“ ungefähr 25 Mal“.

Der wahre Grund für den Bann war dann aber doch nicht ganz so lustig. Auf einen weiteren Post der Synchronsprecherin antwortete YouTube am 11. Dezember:

„Nach sorgfältiger Prüfung haben wir bestätigt, dass Ihr Kanal aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen von Google gesperrt wurde. Es verstößt zwar nicht gegen die Monetarisierungsrichtlinien von YouTube, ist aber mit einem Google-Konto verknüpft, bei dem ein Problem vorliegt.“

Was bedeutet das? Welche Probleme genau vorliegen, ist immer noch nicht ganz klar.

„Können Sie das näher erläutern? Ich würde gerne wieder einsatzbereit sein. Können Sie mir sagen, was ich ändern muss?“, versucht Wiles nun nachzuhaken.

Trotz des YouTube-Chaos möchte die Jaheira-Sprecherin aber weiterhin auf Twitch aktiv bleiben. Der nächste Stream ist für Sonntag, den 17. Dezember, geplant. Auch einige vergangene Streams können auf ihrem Twitch-Kanal noch geschaut werden.

„Free Jaheira“

Unter den diversen X-Posts halten Fans zu der „Baldur’s Gate 3“-Sprecherin und zeigen sich unverständlich gegenüber den ungenauen Aussagen seitens YouTube.

CorbynRed: „Das ist einfach komisch. Könnt ihr Tracy nicht kontaktieren und ihr erklären, was das Problem ist?“

AyfaTavi: „Alles, was ich tun kann, ist dir viel Glück zu wünschen. Das ist so seltsam!“

Unter dem Hashtag „FreeJaheira“ versuchen Fans außerdem die Aufmerksamkeit von YouTube zu erregen, um das Problem zu beseitigen. Einige nehmen es auch mit ein wenig Humor:

Rubidiummoon: „Ich schätze…herzlichen Glückwunsch, dass du die erste BG3-Darstellerin bist, die auf YouTube gebannt wurde?“

SaeviWren: „Ich hoffe, YouTube gibt dein Video wieder frei, damit ich bitte hören kann, wie du 25 Mal „Ringmuskel“ sagst.“

Scorpio89v2: „Ironischerweise …Ich kann mir gut vorstellen, dass Jaheira definitiv Sachen sagen/ machen würde, durch die sie von den meisten Plattformen verbannt werden würde.“

Wir hoffen, dass sich die Schwierigkeiten mit dem YouTube-Kanal bald klären lassen, und wir mehr von der Jaheira-Sprecherin und ihren Abenteuern in Baldur’s Gate 3 sehen werden.

Tracy Wiles ist nicht die einzige „Baldur’s Gate 3“-Sprecherin, die das Spiel streamt. Zum Beispiel erlebte Astarion-Sprecher Neil Newbon einige witzige Momente im Spiel:

