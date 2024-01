Ein 26-Jähriger verrät, wie er sich in fremde Handys hackte und mehr als 300.000 Euro stahl – Erklärt, wie ihr euch dagegen schützen könnt

Was hat sich seitdem geändert? Mit dem Update auf iOS 17.3 hat Apple eine Funktion zum Schutz von gestohlenen Geräten eingeführt. Diese Funktion bewirkt absichtlich eine einstündige Verzögerung, bevor Änderungen an Passwörtern und Face- oder Touch-IDs vorgenommen werden, sobald ein Handy oder ein anderes Gerät an einem unbekannten Ort genutzt wird.

Was ist sein wichtigster Tipp für die Zukunft? Das ist vermutlich wenig überraschend, aber der 26-Jährige erklärt, dass man unter keinen Umständen seine Passwörter weitergeben solle. Egal zu welchem Zeitpunkt. Denn damit würde man jedem Täter Tür und Tor öffnen. Oder wie Fortnite in jedem zweiten Ladebildschirm warnt: “Passwörter sind wie Zahnbürsten – man teilt sie nicht!”

Wie ging es weiter? Dank FaceID konnte er dann problemlos direkt auf Banking- und Krypto-Apps zugreifen und nach sensiblen Informationen wie Sozialversicherungsnummern suchen. Dann hätte er über Nacht die Bankkonten gelehrt und in den folgenden Tagen mit Apple Pay eingekauft. Auf diese Weise sei er an leicht „verdientes“ Geld gekommen.

Das nutze er dann, um das Passwort für die Apple-ID zu ändern, deaktivierte in einem, weiteren Schritt die Tracking-Funktionen wie „Find My iPhone“ und fügte seine eigenen biometrischen Daten zu FaceID hinzu.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to