Mit Intels neustem Prozessor „Alder Lake“ stürzen aktuell einige Spiele ab. Schuld daran ist die Software Denuvo, die mit dem neuen Prozessor nicht klar kommen soll. MeinMMO erklärt euch, worum es geht.

Darum geht‘s: Seit dem 4. November 2021 könnt ihr Intels neuste Prozessoren-Reihe, Alder Lake, im Handel erwerben. Mittlerweile sind auch die ersten Tests online. So hatten unsere Kollegen von der GameStar den Core i9 12900K ausführlich testen können.

Mit dem Core i9 12900K liefert Intel einen der aktuell schnellsten Prozessoren für Desktop-PCs und kann sich stark gegenüber AMDs Dominanz auf dem Prozessoren-Markt positionieren.

Doch mit jedem Release gibt es oft Fehler und Probleme und auch Intels Alder Lake ist nicht davon verschont. Mittlerweile hat auch Intel selbst bestätigt, dass etliche Spiele mit der neuen CPU abstürzen. Der Grund dahinter ist tatsächlich eine Besonderheit von Alder Lake.

Neue Architektur von Alder Lake sorgt für Probleme mit Spielen

Was ist besonders an Alder Lake? Intel setzt bei seinen neuen Alder-Lake-Prozessoren auf eine neue Architektur. Denn die Prozessoren bestehen aus zwei Typen an Rechen-Kernen:

Effizienz-Kerne werden genutzt, wenn ihr etwa auf dem Desktop unterwegs seid oder anspruchslose Anwendungen nutzt.

Die Performance-Kerne werden aktiv, sobald ihr etwa Spiele startet, die ordentlich Leistung benötigen.

Doch genau diese unterschiedlichen Kerne sorgen bei einigen Spielen für Abstürze. Schuld ist eine Kopierschutz- bzw. Antitamper-Software, die nicht mit Alder Lake zurecht kommt.

Was ist Denuvo? Denuvo ist eine Anti-Tamper-Software und soll verhindern, dass geschützte Daten verändert werden. Damit soll unter anderem der eigentliche Kopierschutz davor geschützt werden, geknackt zu werden. Unter Gamern gibt es die Diskussion, inwieweit Denuvo die Leistung des Systems beeinträchtigt.

Das steckt hinter den Abstürzen: Die DRM-Software von Denuvo nimmt fälschlicherweise an, dass es sich bei den unterschiedlichen Kernen um unterschiedliche Computer handelt. Sobald Denuvo erkennt, dass das Spiel unterschiedliche nutzt, wird das Spiel zwangsabgeschaltet, denn Denuvo glaubt, dass zwei Computer den gleichen Lizenzkey verwenden. Das berichten etwa die Tester von PCMag (via PCMag.com)

Ein Trick und künftiges Update sollen für Verbesserung sorgen

Das könnt ihr gegen die Abstürze unternehmen: Mittlerweile gibt es auch schon Tricks, mit denen ihr die Probleme umgehen könnt, wenn ihr bereits eine Alder-Lake-CPU besitzt.

Zum einen könnt ihr den „Legacy Game Mode“ im BIOS aktivieren. Damit schaltet ihr die Effizienz-Kerne ab. Damit verhindert ihr, dass im Spiel unterschiedliche Kerne aktiv werden. Das ist aber keine dauerhafte Lösung, denn so müsst ihr auf Leistung verzichten. Bei einigen Mainboards steht euch der „Legacy Game Mode” erst mit einem neuen BIOS-Update zur Verfügung.

Bei einigen Usern soll es helfen, wenn sie das Betriebssystem von Windows 10 auf Windows 11 upgraden. Einige Spiele funktionieren derzeit nicht unter Windows 10 mit Alder Lake.

Intel hatte bereits erklärt, dass man einige Probleme mit dem zukünftigen Windows-Update Mitte November lösen wolle. Solltet ihr auf solche Spielereien keine Lust haben, dann wartet auf das nächste Windows-Update.

Neben neuen Prozessoren hat Intel unter dem Markennamen “Arc” bereits seine neuen Highend-Grafikkarten vorgestellt: Die Firma möchte ihre neuen Grafikkarten im Frühjahr 2022 veröffentlichen und hat einen umfangreichen Release-Plan für die kommenden Jahre vorgestellt.

Diese Spiele funktionieren aktuell mit Intel neustem Prozessor nicht

Mittlerweile hat Intel eine offizielle Liste veröffentlicht, welche Spiele zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 6. November 2021) nicht funktionieren (via intel.com). Wir stellen euch die Liste an dieser Stelle vor. Sollte sich etwas ändern, werden wir die Liste für euch aktualisieren.

Für eine bessere Übersicht haben wir die Listen mit den Spielen in zwei Spoilern versteckt.

Inkompatible Spiele unter Windows 11

Anthem

Bravely Default 2

Fishing Sim World

Football Manager 2019

Football Manager Touch 2019

Football Manager 2020

Football Manager Touch 2020

Legend of Mana

Mortal Kombat 11

Tony Hawks Pro Skater 1 und 2

Warhammer I

Assassin’s Creed: Valhalla

Far Cry Primal

Fernbus Simulator

For Honor

Lost in Random

Madden 22

Maneater

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered

Sea of Solitude

Star Wars Jedi Fallen Order

Tourist Bus Simulator

Maneater

Folgende Spiele sollen mit Windows 10 nicht funktionieren. Hier soll jedoch ein Upgrade auf Windows 11 die Probleme beheben.

Inkompatible Spiele unter Windows 10

Ace Combat 7

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Origins

Code Vein

eFootball 2021

F1 2019

Far Cry New Dawn

FIFA 19

FIFA 20

Football Manager 2021

Football Manager Touch 2021

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Wildlands

Immortals Fenyx Rising

Just Cause 4

Life is Strange 2

Madden 21

Monopoly Plus

Need For Speed Heat

Scott Pilgrim vs The World

Shadow of the Tomb Raider

Shinobi Striker

Soulcalibur VI

Starlink

Team Sonic Racing

Total War Saga – Three Kingdoms

Train Sim World

Train Sim World 2

Wolfenstein Youngblood

Was denkt ihr? Habt ihr euch schon einen neuen Intel-Prozessor gekauft oder wartet ihr lieber ab, bis alle „Kinderkrankheiten“ gelöst worden sind? Erzählt es uns in den Kommentaren, was ihr darüber denkt.

Bekommen wir dank Intel endlich gute Grafikkarte für weniger als 300 Euro?

