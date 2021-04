Im ersten Quartal lag der Umsatz allein im Bereich “Computing and Graphics” bei 2,1 Milliarden US-Dollar. Mit der am Anfang 2021 vorgestellten Radeon RX 6700 XT hatte AMD eine weitere Grafikkarte auf den Markt gebracht.

Die Dominanz von Ryzen 7 und Ryzen 5 auf Amazon spiegelt sich ebenfalls in der Umfrage der GameStar wider. Denn auch hier ist die Mittelklasse am stärksten vertreten. Bei Intel ist dieser Hardware-Bereich mit i5 und i7 am besten vertreten.

In der aktuellen GameStar-Umfrage 2021 sieht man aber, dass AMD deutlich zugelegt und Intel verloren hat: Denn erstmals liegen Intel und AMD fast gleichauf. Während Intel bei 50,4 % liegt, ist der Abstand von AMD mit 49,6 % so gering wie noch nie.

Auch andere Zahlen sprechen aktuell für den Erfolg von AMD. So fragen die Kollegen der GameStar seit zwölf Jahren ihre Leser, welchen Prozessor sie in ihrem Gaming-PC verbaut haben. Hier hatte Intel bisher immer die Führungsposition inne und lag deutlich vor AMD.

