In EA FC 24 könnt ihr aktuell einen der besten Innenverteidiger freischalten – Lohnt sich die teure SBC?

In EA FC 24 Ultimate Team ist aktuell eine SBC (Squad Building Challenge) zur französischen Verteidiger-Legende Laurent Blanc live und wir verraten euch, ob sich die teure Karte lohnt.

Da das Verteidigen in EA FC 24 deutlich schwerer als in Vorgänger FIFA 23 geworden ist, kann es durchaus helfen einen Top-Verteidiger im eigenen Team zu haben. Und mit Laurent Blanc kann man genau so einen gerade per SBC (Squad Building Challenge) freischalten.

Einziges Problem: Die Karte ist etwas auf der teuren Seite und kann einen langen Grind bedeuten.

Lohnt sich die neue SBC von Laurent Blanc?

Das ist Icon-Blanc: Bei der Icon-Karte von Blanc handelt es sich um einen 1,92 Meter großen Verteidiger, der mit Einsatz eines Shadow-Chemistry-Styles richtig schnell wird und dazu noch den wichtigen „Mostly Lengthy”-Laufstil erhält. Er besitzt 3 Sterne beim schwachen Fuß und hat 2 Sterne Skill Moves.

Darum ist Blanc so stark: Seine Stats sind im Defensiv-Bereich hervorragend, vor allem mit dem erwähnten Shadow-Chemie-Stil. Dieser sorgt dafür, dass fast alle defensiven Attribute im hohen 90er Bereich liegen. Doch auch mit seiner Physis von 85 kann der Franzose überzeugen, bei der der Stärke-Wert bei soliden 84 liegt.

Was Blanc allerdings so richtig gut macht sind seine PlayStyles, die in diesem Jahr ein Feature sind, das den Unterschied ausmachen kann.

Blanc hat den unter anderem sehr starken Antizipation PlayStyle in der Plus-Variante, welcher mit großer Wahrscheinlichkeit dafür sorgt, dass der Verteidiger faire Zweikämpfe ausführt und den Ball direkt am Fuß stoppt.

Zudem hat er den Jockey-, Kante- und den In-der-Luft-PlayStyle, die aus Blanc ebenjenen herausragenden Verteidiger machen.

Kurios: Ihr könnt Blanc neben der Innenverteidiger-Position auch im offensiven Mittelfeld einsetzen. Dort sollte er allerdings aufgrund seiner defensiven Werte eine nicht so starke Figur machen.

Was sind Alternativen zu Blanc? Ähnlich stark wie Blanc ist aktuell die Gold-Karte von Virgil Van Dijk. Diese hat vergleichbare Stats vorzuweisen und kostet aktuell sogar 200.000 Münzen weniger. Doch Blanc bietet einen enormen Vorteil: Er ist eine Ikone und die bringen in FC 24 wieder richtig Chemie für euer Team.

Zusätzlich ist er ein Franzose, was euch dabei helfen kann französische Top-Spieler aller möglichen Ligen in euer Team einzubauen.

Das kostet die Karte: Ihr könnt Blanc entweder auf dem Transfermarkt für circa 435.000 Münzen kaufen, oder ihr löst die neue Blanc-SBC und gebt Karten im Wert von 420.000 Münzen ab. Der Vorteil an der SBC-Methode ist, dass ihr hier Grinden könnt.

Ihr habt bis 8. Dezember Zeit, um die Karten in 8 SBC-Challenges einzutauschen und dadurch sogar noch neue Packs freizuschalten.

Lohnt sich die Blanc SBC also? Es ist keine Frage, dass Blanc aktuell zu den besten Innenverteidigern in FC 24 gehört und sich eine Investition lohnen kann. Wenn ihr also die nötige Geduld für einen SBC-Grind habt und auf der Suche nach einem extrem starken Innenverteidiger seid, der eure Verteidigung dicht macht und auch noch in paar Monaten stark ist, dann ist Blanc eine hervorragende Wahl.

Was sagt ihr zu der Blanc-SBC? Werdet ihr euch die Karte holen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!

