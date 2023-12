Ihr habt Controller euer ganzes Leben lang falsch gehalten

Kann man einen Controller falsch halten? Ja, kann man. Und die allermeisten tun das auch. Denn das ist ineffizient.

Wenn man unerfahrenen Leuten ein Gamepad in die Hand drückt, dann muss jeder erfahrene Gamer wohl etwas schmunzeln. Es sieht häufig kurios aus, wie Neulinge versuchen, den Controller zu halten. Doch tatsächlich dürften auch die allermeisten Veteranen den Controller – egal ob PlayStation oder Xbox – auf die „falsche“ Art und Weise halten.

So halten die meisten den Controller: Die grundsätzliche Haltung eines Controllers ist bei PlayStation und Xbox gleich. Zeige- und Mittelfinger liegen auf den Schultertasten, die Daumen liegen auf den Thumb-Sticks. So weit, so richtig. Oder nicht?

Darum ist das falsch: Gerade in Action-Spielen oder Shootern dürfte vielen automatisch klar werden, dass die Haltung des Controllers nicht ideal ist. Denn für gewöhnlich muss man in solchen Spielen gleichzeitig die beiden Sticks bedienen – für Kamera und Bewegung – und zeitgleich noch unterschiedliche Eingaben auf den 4 Tasten auf der rechten Seite machen (A, B, X, Y bei der Xbox und Kreis, X, Dreieck, Viereck bei der PS).

Mit der normalen Controller-Haltung ist das allerdings gar nicht möglich. Denn hier muss man den rechten Daumen vom rechten Stick nehmen, um dann die Tasten drücken zu können.

Wie hält man den Controller eigentlich? Die „korrekte“ und damit effizienteste Art, einen Controller zu halten, sieht man häufig bei Speed-Runnern oder anderen Profis. Sie behalten ihre Daumen an den beiden Sticks, nehmen aber den rechten Zeigefinger von den Schultertasten. Stattdessen wird der Zeigefinger in einer Krallenform „eingeknickt“, sodass er die vier Tasten auf der rechten Seite erreichen kann.

So müsste man den Controller eigentlich halten. (BIldquelle: 3djuegos.com)

Das ist nicht unbedingt die angenehmste Art – aber eindeutig die effizienteste, um jederzeit alle Steuer-Elemente erreichen zu können.

Warum wurde das nie verbessert? Dass die großen Unternehmen wie Sony, Microsoft oder Nintendo dieses „Problem“ nie behoben haben, hat vor allem einen Grund: Patente. Denn andere Hersteller haben dieses Problem identifiziert, vor allem das Unternehmen „SCUF Gaming“. Die bieten zahlreiche Controller an, die zusätzliche Tasten auf der Unterseite besitzen, sodass man die „4 Tasten“ an der Unterseite etwa mit den Ringfingern betätigen kann.

Erst vor einigen Jahren war Valve aufgrund des Steam Controllers in einen Rechtsstreit mit SCUF verwickelt und hat verloren (via Polygon). Man hatte sich nach Auffassung des Gerichts am Design bedient und gerade diese Tasten auf der Rückseite waren das Problem.

Diese Patente, die zum großen Teil bei SCUF liegen sind auch der Grund, warum Controller sich in ihrer Handhabung in den letzten Jahren kaum verändert haben. Zwar gibt es immer wieder kleine, neue Features, aber das grundlegende Design hat sich im Kern seit den ersten Konsolen-Generationen der großen Hersteller kaum verändert.

Auch wenn ihr euren Controller-Griff nun vermutlich nicht anpassen werdet – viel Spaß mit dem Wissen, dass ihr euer Gamepad immer „falsch“ in der Hand habt …