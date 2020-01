Bei Mediamarkt.de läuft bis Montag um 8 Uhr wieder die „Smartphone-Fieber“-Aktion mit zahlreichen vergünstigten Modellen.

Das bietet das Modell: Das P30 ist neben der Pro-Version sowie dem Mate 30 das aktuelle Smartphone-Topmodell von Huawei und verfügt über eine High-End-Ausstattung, die kaum Wünsche offen lässt.

Das sind die Features:

Das sagen Nutzer: Das Huawei P30 wird auf Mediamarkt.de mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen in sieben Rezensionen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem die sehr gute Ausstattung hinsichtlich Display, Kamera und Co., während vereinzelt unnötige Software kritisiert wird, die sich nicht deinstallieren lässt.

Teilweise wird auch das Fehlen bestimmter Features, wie einer Benachrichtigungs-LED oder Stereo-Lautsprecher moniert, ebenso wie die SIM-Speicherkarten-Beschränkung (Dual SIM oder SIM + Speicherkarte).

Im Test: Chip.de hat eine Wertung von von 92,5 Prozent mit dem Prädikat „Sehr gut“ vergeben und urteilt wie folgt:

Mit einem Einführungspreis von rund 750 Euro ist das Huawei P30 um 250 Euro günstiger als das P30 Pro. In Sachen Ausstattung bleiben aber auch ein paar Wünsche offen. […]

Ersparnis: Mediamarkt.de bietet das Huawei P30 aktuell versandkostenfrei für 439 Euro statt 499,99 Euro an, was den bisherigen Bestpreis laut Preisvergleich bei Geizhals.de darstellt. Ansonsten ist es derzeit erst ab rund 460 Euro als sofort lieferbar gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Das bietet das Modell: Samsungs Galaxy 10 ist neben dem etwas kleineren S10e und der größeren Plus-Version das aktuelle Topmodell aus Samsungs Galaxy-Reihe und bietet ebenfalls starke Hardware aus der Oberklasse.

Das sind die Features:

Das sagen Nutzer: Das Galaxy S10 wird auf Mediamarkt.de mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen in über 8.000 Bewertungen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem die sehr gute Ausstattung, während ab und an die Akkulaufzeit als verbesserungswürdig beschrieben wird.

Im Test: Chip.de hat dem Modell eine Wertung von 96,5 Prozent mit dem Prädikat „Sehr gut“ gegeben und urteilt wie folgt:

Das Galaxy S10 ist eines der aktuell besten Smartphones. Im Test macht es in allen Anwendungen einen exzellenten Eindruck: Display, Performance sowie Aufnahmen mit der Triple-Kamera sind hervorragend. Auch die Ausstattung lässt keine Wünsche offen, die Akkulaufzeit ist okay, aber nicht spektakulär. Der Einführungspreis für das Samsung Galaxy S10 ist allerdings mit rund 900 Euro so hoch wie nie und dürfte einige Fans verschrecken.