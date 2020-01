Galaxy S10 mit LTE & Xbox One X mit Spielen für 27€ im Monat bei Saturn

Saturn.de hat aktuell ein besonders attraktives Bundle geschnürt, bei dem es zu Samsungs Top-Smartphone Galaxy S10 mit 10 GB LTE-Tarif noch eine Xbox One X mit Star Wars Jedi: Fallen Order und Fallout 76 günstig dazu gibt.

Das bietet das Samsung Galaxy S10

Samsungs Galaxy 10 ist neben dem etwas kleineren S10e und der größeren Plus-Version das aktuelle Topmodell aus Samsungs Galaxy-Reihe und bietet Hardware aus der Oberklasse:

Ein nahezu rahmenloses 6,1 Zoll-AMOLED-Display mit 3.040 x 1.440 Bildpunkten und HDR-Support.

Samsungs hauseigenen Exynos 9 Octa 9820 mit acht CPU-Kernen nebst 8 GByte RAM für ausreichend Rechenleistung.

Das rückwärtige Kamerasystem bietet drei Objektive und kann Videos bis 2160p mit ​60 Fps aufnehmen.

Der Festspeicher mit vorinstalliertem Android 9.0 fasst 128 GByte und kann per microSD-Slot bis 512 GByte erweitert werden.

Der Akku mit 3.400 mAh ist fest verbaut und unterstützt kabelloses Laden (Qi, PMA).

IP68-Zertifizierung gegen Staub und Wasser sowie Stereo-Lautsprecher (hybrid)

Schnittstellen: USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3,5mm-Klinke, WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+, Fingerabdrucksensor (Display), Pulsmesser

Rezensionen und Test

Das sagen Nutzer: Das Galaxy S10 wird auf Saturn.de mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen in über 8.000 Bewertungen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem die sehr gute Ausstattung, während ab und an die Akkulaufzeit als verbesserungswürdig beschrieben wird.

Im Test: Chip.de hat dem Modell eine Wertung von 96,5 Prozent mit dem Prädikat „Sehr gut“ gegeben und urteilt wie folgt:

Das Galaxy S10 ist eines der aktuell besten Smartphones. Im Test macht es in allen Anwendungen einen exzellenten Eindruck: Display, Performance sowie Aufnahmen mit der Triple-Kamera sind hervorragend. Auch die Ausstattung lässt keine Wünsche offen, die Akkulaufzeit ist okay, aber nicht spektakulär. Der Einführungspreis für das Samsung Galaxy S10 ist allerdings mit rund 900 Euro so hoch wie nie und dürfte einige Fans verschrecken.

Pro Tolles Design, handliches Format

Exzellentes OLED-Display mit integriertem Fingerabdrucksensor

Triple-Kamera mit vielen Features

Kann andere Geräte kabellos aufladen Contra Hoher Preis

Akkulaufzeit „nur“ gut

Randunschärfe bei Fotos

Xbox One X mit Star Wars Jedi: Fallen Order und Fallout 76

Obendrein gibt es wie eingangs erwähnt die derzeit leistungsstärkste Konsole am Markt in Form der Xbox One X zusammen mit dem Singleplayer-Abenteuer Star Wars Jedi: Fallen Order und dem Online-Rollenspiel Fallout 76, die beide viele Stunden Spielspaß versprechen.

Tarifangebot und Ersparnis

Das wird geboten: Saturn.de bietet das Samsung Galaxy S10 mit Konsole und Spielen unter anderem zusammen mit einem Vertrag von Mobilcom Debitel im Vodafone-Netz an.

Für 26,99 Euro im Monat gibt es dabei eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze und 10 GByte Highspeed-Datenvolumen (LTE bis zu 50 Mbit/s) bei 24 Monaten Vertragslaufzeit. SMS kosten mit 19 Cent pro Stück extra.

Hinzu kommen 99 Euro einmaliger Gerätepreis und der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Wird vor dem Ablauf des Vertrags nicht gekündigt, fallen ab dem 25. Monat 31,99 Euro an.

Ersparnis durch das Angebot: Im Preisvergleich bei Geizhals.de schlägt das Samsung Galaxy S10 derzeit mit mindestens 581 Euro zu Buche, während für einen vergleichbaren Tarif im Vodafone-Netz laut Vergleichsportalen durchschnittlich rund 10 Euro im Monat fällig werden.

Bei Einzelkauf des Smartphones mit separatem Tarif entstehen so über zwei Jahre Kosten von rund 821 Euro gegenüber dem hiesigen Inklusivangebot für insgesamt 786,75 Euro.

Hinzu kommt das Xbox-Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order im Wert von mindestens 299 Euro laut Preisvergleich und Fallout 76 für rund 14 Euro.

Einzeln würden sich die Gesamtkosten aller Bestandteile so sonst auf rund 1.134 Euro summieren, wodurch sich im Vergleich 313 Euro sparen lassen.

