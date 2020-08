Gameplay für neues PS5-Spiel Hood sieht aus wie „Assassin’s Creed: Sherwood Forest“

Im „State of Play“ Anfang August hat Sony das neue Spiel Hood: Outlaws and Legends für die PS5 angekündigt. In diesem Spiel tragt ihr actionreiche PvP-Kämpfe in einer Welt aus, die an Robin Hood erinnert.

Was ist das für ein Spiel? Hood: Outlaws and Legends wurde erstmals am 6. August in einem Trailer vorgestellt. Dieser zeigt actionreiche Kämpfe in einer Welt, die an ein dunkles Britannien zur Zeit von Robin Hood angelehnt ist.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Outlaws und bekämpft euch im Nahkampf, mit einem Bogen oder einer Armbrust. Im Trailer sieht man viele Kills, die aus einem Hinterhalt gewonnen wurden, was eine wichtige Rolle spielen wird.

Wie die Webseite IGN berichtet, bekämpfen sich zwei Gruppen mit je 4 Spielern. Das Ziel ist es, gestohlenes Eigentum und Ländereien vom Staat zurückzuerobern. Das geht sowohl heimlich und unentdeckt als auch in offenen Kämpfen mit dem gegnerischen Team.

Was ist sonst über das Spiel bekannt? Bisher wurde noch nicht viel über Hood: Outlaws and Legends verraten. Das Spiel soll 2021 für die PlayStation 5 erscheinen und neben den Spielern wird es KI-Wachen geben, die ebenfalls an den Kämpfen beteiligt sind.

Laut einer ersten Pressemitteilung soll jeder Charakter einzigartige und mystische Fähigkeiten besitzen. Welche Charaktere es genau gibt, ist aber noch nicht bekannt.

Optisch erinnert der Titel an Assassin’s Creed, wobei die spielerischen Inhalte grafisch nicht so stark aussahen, wie der Trailer erst andeutete.

Allerdings war Hood: Outlaws and Legends einer der wenigen Mutliplayer-Titel, die beim State of the Play gezeigt wurden und zog damit einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Ein weiteres Spiel war Genshin Impact, das wir euch hier vorgestellt haben.