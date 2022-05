Ihr wollt unbedingt endlich eine PS5 kaufen? Heute könntet ihr bei Sonys hauseigenem Store PlayStation Direct die Gelegenheit dazu haben. MeinMMO stellt euch alle dafür wichtigen Informationen vor.

Die letzten Monate waren geprägt von so mancher Dürre-Phase hinsichtlich PS5-Drops und Verkaufsaktionen. Lediglich Sonys hauseigener Store PlayStation Direct tat sich als zuverlässiger Händler hervor. Mittlerweile gibt es fast wöchentlich die Möglichkeit, dort eine PS5 zu kaufen.

Denn wie für Sony üblich, wurden bereits gestern Nachmittag wieder personalisierte Email-Einladungen an ausgewählte PSN-Nutzer versendet. Über diesen Link gelangt ihr dann in den Shop von Sony und könnt eine PS5 sowie das entsprechende Zubehör erwerben. Checkt deshalb am besten auch unbedingt mal euren Spamordner ab, ob ihr zu den Glücklichen gehört.

Früher gab es nach dem exklusiven Sale häufiger auch noch einen öffentlichen Verkauf. Ob dies heute auch der Fall sein wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber leider noch nicht zu sagen.

Die wichtigsten Informationen zum Sale bei PlayStation Direct

Wer kann heute wo eine PS5 kaufen? Auf der offiziellen Homepage von PlayStation Direct könnt ihr, falls ihr gestern eine Email-Einladung bekommen habt, heute eine PS5 kaufen.

Wann soll der Verkauf starten? Wie für Werksverkäufe von Sony üblich, beginnt die Verkaufsaktion auch heute wieder ab ca. 10:30h. Da leider auch bei diesem Händler die Kontingente bislang stets recht überschaubar und demnach meist schon nach 15-20 Min ausverkauft waren, lohnt es sich also wirklich pünktlich zu sein.

Wie kann man bezahlen? Laut offiziellem FAQ von Sony gibt es derzeit nur zwei Bezahlmethoden (via direct.playstation.com). Zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr bei PlayStation Direct in Deutschland leider entweder nur mit Visa oder Mastercard zahlen. Weitere Möglichkeiten gibt es noch immer nicht. Rechnung, Lastschrift, Überweisung oder Paypal werden also nicht akzeptiert.

Sony verkauft so viele Konsolen wie nie, doch der Hunger nach einer PS5 ist einfach zu groß

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 kaufen – Passt ab sofort auf diese Händler auf