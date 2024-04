Eine neue Mission in Helldivers 2 sorgt für Freude bei den Spielern: „Macht höllisch Spaß“

In Helldivers 2 sorgte der neue Angriff der Roboter für Erstaunen bei den Spielern. Das dazugehörige Update brachte aber gleichzeitig eine neue Mission, die den Spielern viel Spaß bereitet.

Was ist das für eine Mission? Das neue Update von Helldivers 2 brachte nicht nur die Automaton-Fraktion zurück ins Spiel, sondern auch einen neuen Missionstyp, auf den so manch ein Spieler schon lange gehofft hat.

Der neue Missionstyp sind die sogenannten „wertvolle Güter evakuieren“-Missionen, bei denen man in alter „Tower Defense“-Manier einen Stützpunkt vor den Horden der Roboter verteidigen muss.

Während die Roboter versuchen, die Raketen-Silos zu erreichen, spielen die Helldiver auf Zeit, um den Abzug der wertvollen Güter zu sichern. Sobald alle Güter evakuiert sind, ist die Mission geschafft und die Helldiver können das Areal verlassen.

Schon morgen soll die neue Kriegsanleihe „Democratic Detonation" erscheinen und dabei neue Items ins Spiel bringen

Solch ein Missionstyp fehlte bislang in Helldivers 2

Warum kommt der Missionstyp so gut an? Der Missionstyp kommt aus verschiedenen Gründen gut an. Tower Defense ist ein beliebtes Spielszenario, das es bislang nicht bei Helldivers gab. Die Spieler wurden bis jetzt meistens in die Offensive geschickt, um dort Einsatzziele zu erfüllen.

Das Retten von NPCs, was vielleicht am ehesten an die Verteidigungsmissionen herankommt, empfanden viele Spieler als zu schwierig. Der neue Missionstyp ist dagegen etwas leichter, vor allem weil die Mission erst scheitert, wenn die Roboter ihr Ziel erreichen und man nicht Minuten lang versucht NPCs zu beschützen.

Ein weiterer Grund, warum die Neuerung so gut ankommt, liegt an der Auswahl der Gadgets für die Mission. Stationäre Unterstützungen wie das Geschütz zum Hineinsetzten oder der Schildgenerator haben dort einen wirklichen Nutzen.

Hier könnt ihr euch den neuen Missionstyp auf YouTube anschauen:

Was sagen die Spieler zu der Mission? Die aktive Helldivers-Community auf Reddit freut sich richtig über die Mission. Ein Beitrag von „KrilitzK“ mit dem Titel: „Der neue Missionstyp ‚Evakuierung hochwertiger Güter‘ macht verdammt viel Spaß und ist genau das, was eine Verteidigungsmission sein sollte.“ erhielt große Zustimmung.

In seinem Reddit-Post kommentiert KrilitzK die Mission wie folgt: „Es macht wirklich Spaß, Welle um Welle von Bots zurückzuhalten, während wir langsam an Boden verlieren und immer tiefer in unsere Linien gedrängt werden. Wenn wir dann erkennen, dass das Halten einer bestimmten Position nicht mehr möglich ist und taktisch zurückweichen müssen, ist das einfach unglaublich spannend.“

No-Course-1047 äußert seine Hoffnungen auf Reddit: „Ich hoffe wirklich, dass sie das auch auf Bug-Karten verwenden. Wir können endlich diese eine Szene aus ‚Starship Troopers‘ nachspielen.“

Cavesloth13 denkt auf Reddit schon über den nächsten Missionstyp nach: „Da muss man ihnen [den Entwicklern] Anerkennung geben. Jetzt brauchen wir das Gegenteil dieser Mission, bei der man sich durch ihre mehrschichtigen Verteidigungen kämpfen muss. Das wird einen Grund geben, das 380 mitzunehmen, LOL.“

