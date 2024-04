Helldivers 2: Über-Erde feiert den Sieg über die Roboter mit einer Parade – und einer ganzen Minute Pause 

Cyberstan gilt als einer der Orte, an dem die Helldiver das Ziel der Kampagne der Roboter vermuten, doch durch den Sieg werden wir wohl erstmal nicht erfahren, was sie dort wollten. Die Vermutungen der Community könnt ihr hier lesen: Spieler von Helldivers 2 glauben, sie haben das Ziel der Roboter herausgefunden – und es ist nicht die Über-Erde

Die Gedanken der Helldiver kreisen aber auch um die Zukunft der Galaxie. Jetzt, da die Demokratie von den Robotern befreit ist, fragen sich die Spieler, was Game Master Joel wohl als Nächstes tut , um Über-Erde und die Helldiver in Gefahr zu bringen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erhielten die Helldiver für ihren Heldenmut? Zur Feier des Sieges über die Automaton-Fraktion gab es ein großes Fest auf Über-Erde, in dessen Mittelpunkt eine Parade stand.

Selbst die Entwickler von Helldivers waren überrascht , dass die Spieler so viele Menschen mobilisieren konnten, um gegen die Roboter in die Schlacht zu ziehen. Die neuen Generalbefehle wurde von den Helldivern mit Erfolg absolviert und auch der finale Schlag gegen die Automaton-Fraktion gelang den Spielern.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to