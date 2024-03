Helldivers 2: Ein besonderer Spieler hat nach 200 Stunden alles erreicht – Jetzt hilft er anderen

In Helldivers 2 ist der Kampf für die Demokratie und Freiheit kein leichter. Selbst auf mittleren Schwierigkeitsstufen kann das Spiel schwierig werden. Doch ein besonderer Spieler hat nach 200 Stunden nur noch eine Aufgabe: anderen Spielern zu helfen.

Helldivers 2 ist einer der Überraschungshits 2024 und ist vor allem durch seine schwierigen Missionen bekannt, die man im Koop mit Fremden oder Freunden erleben kann. Wenn man das Spiel alleine spielt, dann kann es schon auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden vorkommen, dass man mit Missionen Probleme hat.

Falls man keine feste Gruppe hat, dann kann man in der Mission die SOS Bake aktivieren. In der Missionsauswahl können andere Spieler dann zufälligen Notfallsignalen beitreten. Ein besonderer Spieler hat quasi schon alles erreicht und spielt nur noch, um anderen Spielern zu helfen. Dabei erinnert er an einen besonderen Elden-Ring-Spieler.

Helldivers 2 zeigt die neue Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide" in einem Trailer

Der Reddit-User Mountain-Leader2722 postete einen Beitrag mit dem Titel I am that level 50 guy . Dabei erklärt er, dass er nach 200 Stunden alles im Spiel freigeschaltet habe. Das Einzige, was er in Missionen noch freischalten kann, sind Super Credits.

Doch er spielt das Spiel trotzdem weiter und hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Spielern zu helfen. Dafür beantwortet er SOS Baken. Er erklärt, dass er den Spielern bei jeder Gefahr helfen wird. Hat er die Hauptaufgabe erledigt, dann wartet er mit der Extraktion, bis ihr alle Aufgaben in der Mission erledigt habt.

Gleichzeitig spricht er auch über eine negative Erfahrung und appelliert an die Spieler, dass, wenn sie eine SOS Bake aktivieren, die helfenden Spieler nicht aus der Lobby kicken sollen. Man trete dem Spiel ja bei, um anderen Spielern zu helfen. Eigene Mitspieler sind aktuell für viele ein großes Problem in Helldivers 2.

Der Community scheint dieser Held zu gefallen, denn der Reddit-Post hat über 5000 Upvotes und fast 600 Kommentare, von denen die meisten positiver Natur sind.

IGN vergleicht diesen Helldivers-Spieler, der Ingame „.atsu“ heißt, mit einem legendären Spieler aus der Elden-Ring-Community. „Let Me Solo Her“ wurde im Internet bekannt, da er mit fast nichts bekleidet einfach nur Elden Ring spielt, um den Spielern beim wohl schwersten Boss des Spiels, Malenia, zu helfen. Nach 1200 Stunden geht aber auch dieser Held endlich in den Ruhestand: Elden Ring: Community-Legende hat keine Lust mehr, für euch Malenia zu besiegen: „Ich habe genug davon“