Hearthstone: Diese 3 Fakten solltet ihr über die neue Erweiterung Showdown im Ödland kennen

Auf der BlizzCon 2023 hat Blizzard eine Menge neue Inhalte vorgestellt, darunter “Showdown im Ödland”, eine große Erweiterung für Hearthstone mit ordentlich Western-Flair.

Das ist das neue Addon in Kürze: Showdown im Ödland (Showdown in the Badlands im Original) ist das neueste Addon für Blizzards launiges Kartenspiel Hearthstone. Dieses Mal geht es in das namensgebende Ödland, wo eine skrupellose Bergbaugesellschaft Bodenschätze ausbeutet und damit die Geister des Landes erzürnt.

Daher verbünden sich einige glorreiche Halunken und nehmen es mit der gierigen Gesellschaft auf. Wenn das für euch alles einen ordentlichen Western-Flair versprüht, dann liegt ihr richtig, denn Showdown im Ödland setzt voll auf liebgewonnene Western-Klischees. Das wird auch in den neuen Spielmechaniken gut sichtbar.

Wann kommt es raus? Showdown im Ödland erscheint weltweit am 14. November mit 145 brandneuen Karten und wenn ihr euch jetzt einloggt, bekommt ihr die mächtige neue Karte Donnerbringer bereits jetzt gratis.

Diese Features machen Showdown in the Badlands so gut

Showdown im Ödland bringt euch 145 neue Karten, die alle das Westen-Flair der Erweiterung verkörpern. Die folgenden neuen Features sind hier besonders cool.

Neue Spielmechaniken

Die Story in Showdown im Ödland dreht sich um den Kampf der gierigen Blutfels-Bergbaugesellschaft mit den edlen Gesetzlosen, welche das Land vor den Machenschaften der Bergleute schützen wollen.

Einzelgänger und Halunken – Das können die Gesetzlosen

Dämonenjäger, Druiden, Jäger, Paladine, Priester und Schamanen streiten auf Seiten der Gesetzlosen und setzen sowohl auf starke Individuen als auch auf die Macht des Landes.

Da die Gesetzlosen eine Bande von wenigen starken Einzelgängern sind, profitieren ihre Decks davon, wenn es keine Duplikate gibt. Diese sogenannten “Highlander Decks “ (Es kann nur einen geben!) sind darauf ausgelegt, dass ihr jeweils nur ein Exemplar einer bestimmten Karte im Fundus habt. Dafür bekommen ausgespielte Karten oft einen einzigartigen Effekt.

So bringt Elise, die Ödlandretterin als Kampfschrei gleich vier zufällige Diener in euer Deck, wenn ihr keine Duplikate führt. Der rüpelige Schläger Theldurin der Verirrte wiederum verdrischt alle anderen Karten auf dem Feld, wenn Highlander-Bedingungen herrschen.

Man kann nie tief genug graben – Das bekommt ihr bei der Blutfels-Bergbaugesellschaft

Den Gesetzlosen stehen die Klassen Todesritter, Magier, Schurke, Hexenmeister und Krieger auf Seiten der Bergbaugesellschaft gegenüber. Die wiederum setzen darauf, möglichst tief und hart zu graben, koste es, was es wolle. Wenn ihr diese Fraktion spielt, kommt das neue Schlüsselwort “Ausgraben” ins Spiel.

Durch Ausgraben erhaltet ihr zufällige Schätze, die nur auf diese Art zu bekommen sind. Der besondere Clou daran: Je öfter ihr grabt, desto mehr sind diese speziellen Schätze wert. Das geht von einem simplen 1-Mana-Effekt, der drei Schaden anrichtet bis zu einem Mineneinsturz, der alle Feinde angreift. Dazu kommt noch ein spezielles legendäres Ausgrabungsobjekt, das für jede Klasse einzigartig ist.

Zieh, Cowboy! – Das neue Schnellziehen-Schlüsselwort

Das populärste Western-Image ist freilich das berühmte Revolverduell um zwölf Uhr Mittags auf dem Marktplatz. Wer schneller zieht, gewinnt. Und genau dieses coole Western-Klischee ist in Showdown im Ödland als neues Feature integriert.

Karten mit dem Schlüsselwort “Schnellziehen” haben einen weiteren Effekt, wenn man sie in derselben Runde einsetzt, in der sie auf die Hand gekommen sind. Wenn ihr also auf Decks setzt, die schnell Karten “rausballern”, dann habt ihr in dieser Erweiterung definitiv eure Freude.

So kostet beispielsweise die Karte “Dehydrieren” 3 Mana und richtet 4 Schaden an. Wenn ihr sie aber “schnellzieht”, kostet sie nur noch 1 Mana.

Neuer Spielmodus für das Schlachtfeld

Die neuen Karten und Spielmechaniken sind schon ein starker Grund, sich das neue Addon zu holen. Doch Blizzard hat noch mehr coole Features in die Erweiterung gepackt. Darunter ist der neue Schlachtfeld-Spielmodus “Duos”.

Was ist das? Schlachtfeld: Duos ist eine neue Art, Schlachtfelder zu spielen. In Duos teilt ihr euch mit euren Kumpels die Lebenspunktezahl, spielt euch gegenseitig Karten zu und tretet gemeinsam gegen eure Gegner an.

Damit das alles noch besser wird, gibt’s für diesen Modus neue Karten, die speziell auf Synergien abzielen und Teamwork belohnen. So kann das Sandwesen “Sandy” sich zu Spielbeginn in das zähste Dienerwesen eueres Mitspielers verwandeln.

Kommunikation ist hier freilich essenziell und daher kommt im Duo-Modus ein neues Ping-System ins Spiel. Damit könnt ihr euren Kumpel über bestimmte Dinge informieren oder ihn einfach nur anfeuern.

Der neue Spielmodus wird gerade noch mit etwas Feinschliff versehen und kommt daher erst 2024 ins Spiel.

Aufholpackungen, um gleich loszulegen

Hearthstone gibt es schon seit fast 10 Jahren und wer länger raus war oder jetzt erst anfangen will, fragt sich womöglich, ob sich das jetzt überhaupt noch lohnt.

Genau für diese Spieler gibt es die neuen Aufholpackungen. Das sind eine neue Art von Hearthstone-Packungen, die zwischen 5 und 50 Karten pro Packung enthalten. Die Anzahl basiert auf dem Prozentsatz von Karten aus vorherigen Standard-Erweiterungen, die ihr bereits erhalten habt.

Diese ersten Aufholpackungen sind spezielle Versionen für Showdown im Ödland. Sie wurden entwickelt, um euch zur kommenden Erweiterung euren Rückstand aufholen zu lassen, und enthalten Karten aus den fünf letzten Erweiterungen für das Standardformat, nämlich:

Reise in die Versunkene Stadt

Mord auf Schloss Nathria

Marsch des Lichkönigs

Festival der Legenden

Titanen

Mindestens 20 Prozent der Karten in jeder Aufholpackung sind garantiert eine seltene Karte oder besser. Außerdem erhaltet ihr eine legendäre Karte in den ersten 50 Karten aus jeder Erweiterung. Ihr könnt euch so also sehr schnell einen soliden Fundus an starken Karten besorgen.

Die Aufholpackungen sind ab dem 14. November zum Release von Showdown im Ödland verfügbar. Wenn ihr euch jetzt schon diese Vorteile sicher wollt, dann nehmt am Vorverkauf von Showdown im Ödland Teil und erhaltet bis zu 20 zusätzliche Pakete zusammen mit den neuen Karten aus der Erweiterung.