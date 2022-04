Hay Day: Wann kommt das Glücksrad?

Beim Glücksrad in Hay Day könnt ihr viele starke Preise gewinnen. Doch wann kommt es? Wir zeigen euch die Zeiten und Gewinne hier im Artikel.

Was ist das für ein Feature? Einmal am Tag erscheint das Glücksrad bei Hay Day. Ihr seht es vorne bei eurem Straßenverkauf. Ein Auto zieht es auf einem Hänger hinter sich her und parkt es vor eurer Farm. Nachdem ihr gedreht habt, nimmt das Auto das Glücksrad kurze Zeit später wieder mit.

Wann kommt das Glücksrad? Das Auto mit dem Glücksrad erscheint jeden Tag um 01:00 Uhr nachts bei eurer Farm. Loggt ihr euch später ein, erscheint das Glücksrad erst dann. Ab 01:00 Uhr kann es kommen. Wir zeigen euch hier im Artikel, welche Inhalte ihr dabei gewinnen könnt.

Was bringt das Glücksrad in Hay Day?

Ab wann kommt das Glücksrad? Ihr schaltet es mit dem Erreichen von Level 8 für euch und eure Farm frei.

Wie oft kann man drehen? Ihr könnt täglich einmal kostenlos drehen. Habt ihr Glück und das Rad bleibt auf dem Stern-Zeichen für den Jackpot stehen, könnt ihr nochmal drehen, aber das kostet. Das Rad kann dreimal auf dem Stern-Symbol stehen bleiben. Damit schaltet ihr die höchstmögliche Goldmünzen-Summe frei, die rechts an der Übersicht angezeigt wird. Je nach eurem Farm-Level gibt es mehr Geld.

Extra-Drehs kosten Diamanten.

Der erste Extra-Dreh kostet einen Diamanten

Der zweite Extra-Dreh kostet zwei Diamanten

Der dritte Extra-Dreh kostet drei Diamanten

Nach einem Dreh bleibt das Glücksrad noch 30 Minuten bestehen und fährt dann weg.

Was kann man gewinnen? Die Preise wechseln täglich. Zu gewinnen gibt es exklusive Dekoration, Pflanzen, Gutscheine aber auch Produkte. Auf dem Glücksrad gibt es immer garantiert eine Dekoration, einen Gutschein und einen Booster.

Es hängt also von eurem Glück ab, ob ihr eine gute Auswahl an Preisen an einem Tag bekommt und ob ihr dann auch noch die begehrten Preise erwischt. Übrigens muss Deko keine Niete sein. Viele Veteranen wünschen sich sogar einen Dreh auf die exklusive Dekoration, weil sie so selten ist.