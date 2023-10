Halo Infinite Season 5: Trailer sammelt an einem Tag die Views, für die Season 4 drei Monate brauchte

Halo Infinite Season 5: Reckoning startet pünktlich zum zweiten Jahrestag des Multiplayer-Modus. Ein erster Trailer wurde gestern, am 10. Oktober 2023 hochgeladen und sammelt an einem Tag fast so viele Aufrufe wie sein Vorgänger in ganzen drei Monaten ansammelte. Schaut den Trailer hier auf MeinMMO.

Was euch in der neuen Season erwartet: Die fünfte Season startet am 18. Oktober 2023 und bringt nicht nur einen neuen Battle-Pass und neue Inhalte, sondern wie der Trailer viele Spieler hoffen lässt auch eine Qualitätsverbesserung und damit verbunden vielleicht die Wende für Halo Infinite.

Bevor wir euch mehr über die neuen Inhalte erzählen, könnt ihr hier den Trailer sehen:

Mit der neuen Season werden zwei neue Arena Maps in das Spiel eingeführt. Die erste Map trägt den Namen Forbidden und konzentriert sich auf den Nah- und Mittelkampf. Die zweite Map trägt den Namen Prisma und bietet euch im Gegensatz die Möglichkeit für gute Scharfschützen- und Fernkämpfe.

Dazu bekommt ihr einen neuen Modus, der jedoch Spielern von Halo 4 bekannt vorkommen sollte. Die Season 5 bringt den beliebten Modus Extraction als PvP zurück. Ob dieser Modus sich auf die beiden neuen Maps beschränkt oder auf allen Maps spielbar sein wird, ist dabei noch unklar.

Firefight: King of the Hill nennt sich eine weitere spannende Ergänzung. Dies ist eine neue PvE-Option, welche das kooperative Spielerlebnis verbessern soll.

Auch auf kosmetische Upgrades könnt ihr euch in Season 5 freuen. Der Battle-Pass bietet euch von den zombieähnlichen Alien-Hivemind – The Flood – inspirierte Upgrades an. Ebenfalls könnt ihr euch Master Chiefs Rüstung aus dem Kampagnenmodus verdienen.

Auch, wenn noch nicht alle Inhalte für die neue Season bekannt gegeben sind, wurden mit dieser Auswahl schon ein paar interessante Inhalte versprochen.

Spieler hoffen auf den Wendepunkt für Halo Infinite

Wie sind die Reaktionen? Nicht nur die Aufrufe des Trailers sprechen dafür, dass viele sich auf die neue Season freuen. So hat der Trailer innerhalb eines Tages fast so viele Views wie der Trailer für Season 4 innerhalb von 3 Monaten erreichen konnte. Lediglich knapp 28.000 Aufrufe unterscheiden die beiden Videos.

Wer Halo Infinite in den letzten beiden Jahren verfolgt hat, ist eventuell der gleichen Meinung wie viele andere Spieler, dass das Spiel seit einer Weile gar nicht mehr so gut aussah. Dies scheint sich mit der neuen Season zu ändern.

Wie sehr dafür die Veränderung im Team hinter Halo Infinite verantwortlich ist, lässt sich natürlich nur vermuten. So schreibt unter anderem jfitz6517 (via YouTube), es sei unglaublich, was ein Wechsel in der Führung bewirken könne.

Jedenfalls scheint der Trailer vielen Spielern die Hoffnung zu geben, dass dies ein Wendepunkt für Halo Infinite sein könnte, wie in ihren Kommentaren deutlich wird. Ein paar dieser Eindrücke haben wir hier für euch herausgesucht:

bixhutch6274 schreibt: Ein Lob an Pierre Hintze und das Team dafür, dass sie das Spiel herumreißen. Das ist das Halo, das wir verdienen. Hoffentlich kann es seine Spieler zurückgewinnen.

r-evolutiontv7351 schreibt: So hätte Halo Infinite immer sein sollen, gute Arbeite dabei das Fanchise in die richtige Richtung zu lenken.

mintycrisco368 schreibt: Halo war nicht tot. Es hat nur die Action gefehlt. Es ist gut die Rückkehr des Spiels zu sehen.

Skoopa92 schreibt: Dieses Update ist seit dem Launch das erste, auf das ich mich wirklich freue.

Was haltet ihr von dem Trailer und den versprochenen Inhalten zur neuen Season? Seit auch ihr der Meinung, das Spiel kann jetzt noch die Kurve packen, oder nicht? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit.

