Das Halloween-Event in Pokémon GO ist in vollem Gange und MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff hat das AR-Game wieder lieb gewonnen. Nach monatelanger Pause ist er nun wieder zurückgekehrt.

Das ist das Halloween-Event: Noch bis zum 4. November ist es gruselig in Pokémon GO! Überall erscheinen Geister und Bonbon-Boni runden das Ganze ab.

Ich bin eigentlich kein Fan von Grusel, doch in Pokémon GO ist für mich Halloween schon immer die liebste Zeit gewesen. In den letzten Jahren gab es immer wieder starke Events und auch in diesem Jahr konnte mich Niantic überzeugen.

Während ich in den letzten Monaten eher eine Pause eingelegt und nur sporadisch Pokémon GO gespielt habe, bin ich jetzt wieder aktiv und laufe nach meinem Feierabend fleißig durch die dunklen Gassen meiner Stadt – wenn schon Grusel, dann richtig.

Halloween überzeugt mich in Pokémon GO – Warum?

Das macht das Event so gut: Halloween war in Pokémon GO schon immer besonders. Geist-Pokémon sind in der Regel eher selten im Spiel und tauchen vor allem nachts auf. Zu Halloween sind sie aber immer da und ich fange Pokémon, die ich das ganze Jahr über eher selten sehe.

An Halloween kommen neben den Geistern auch kostümierte Pokémon zum Vorschein.

Dazu kommt noch der Bonbon-Bonus, der sich für mich richtig lohnt. Da ich seit dem GO Fest 2020 meine Pokémon-Box eher sporadisch aufgeräumt habe, kann ich nun so einige Dinge verschicken, wo sich doppelte Bonbons lohnen.

Die Spawns sind auch von der Qualität überzeugend. Immer wieder finde ich ein Lichtel, dessen Weiterentwicklung immerhin zu den besten Angreifern von Typ Geist und Feuer gehört.

Abschließend finde ich den legendären Raid-Boss gelungen, auch wenn er nicht wirklich neu ist. Mit Darkrai gibt es den besten Angreifer von Typ Unlicht und mit Glück auch noch in der schillernden Form. Einige Raid-Pässe habe ich also schon investiert.

Das macht Halloween für mich immer besonders: Unabhängig von den zahlreichen Boni ist es auch einfach der Nostalgie-Faktor, der die Halloween-Zeit für mich besonders macht.

2016 war Halloween das erste Event, was jemals in Pokémon GO stattgefunden hat. Das sind für mich unter anderem die schönsten Erinnerungen, die ich an Pokémon GO habe.

Es war für mich also fast klar, dass ich auch in diesem Jahr zurück zu Pokémon GO komme, wenn Halloween startet. Dennoch bin ich überrascht, dass mich die Lust gleich so sehr gepackt hat.

So wurde damals das erste Halloween-Event angekündigt.

Warum habe ich überhaupt Pause gemacht? Das lag vor allem an den Entscheidungen, die Pokémon GO getroffen hat. In meinen Augen ist in Pokémon GO in den letzten Monaten einfach zu viel wiederholt worden und dabei vor allem Dinge, die ich ohnehin nicht so toll fand, wie beispielsweise der Community Day mit Glumanda.

Wenn neue Features kamen, dann waren sie eher enttäuschend. Die Mega-Raids sind meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld. Ich muss Raids machen und bekomme dann temporär ein gutes Pokémon – nein danke, das sagt mir einfach nicht zu. Die 12-km-Eier bringen mein Lieblingspokémon, doch dort ist es verdammt selten. Auch das hat mir die Laune verdorben.

Das fehlt mir in diesem Jahr an Halloween: Auf den ersten Blick ist das Halloween-Event in diesem Jahr eine Kopie von den vorherigen Jahren. Die Boni sind gleich und die Spawns haben sich nicht groß verändert. Dennoch war das Event schon immer sehr stark und fühlte sich neu an, weil man die Geister ansonsten kaum sieht. Deshalb reicht mir hier die „Kopie“ vom letzten Jahr.

Dennoch gibt es einige Punkte, die das Halloween-Event dieses Jahr noch besser gemacht hätte:

Ein komplett neuer Raid-Boss – dafür hätte es einige Kandidaten gegeben

Neue Pokémon, wie beispielsweise die Geister aus Gen 6 – stattdessen gab es nur Galar-Makabaja als neues Pokémon

Ein neues Shiny, was man auch in der Wildnis jagen kann – Mit Kryppuk gab es zwar ein neues Shiny, aber eben nur aus Quests

Wie wird es für mich weitergehen? Die Lust nach Pokémon GO ist mit dem Halloween-Event auf jeden Fall wieder da. Nun muss Pokémon GO zeigen, dass sie auch zukünftig starke Events liefern können, die mich überzeugen.

Ich werde auf jeden Fall auch nach Halloween wieder aktiver bleiben und hoffe, dass keine zukünftigen Events oder Features meine Stimmung kippen lassen.

Zuletzt hat Niantic ein neues Event nach Halloween bekanntgegeben:

