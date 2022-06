Gutes Custom-Design der Radeon RX 6900 XT jetzt erstmals unter 900 Euro im Angebot

Die ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC gibt es bei Mindfactory.de gerade günstiger als bisher. Das Angebot ist allerdings begrenzt.

So gut ist der Preis: Mindfactory.de bietet das Custom-Design von AMDs High-End-Grafikkarte in seinen limitierten „MindStar“-Sonderangeboten aktuell versandkostenfrei für nur 899 Euro statt 959 Euro an.

Dies ist laut laut Preisvergleich nicht nur der bisher günstigste gelistete Preis für das Modell, sondern liegt auch unter der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von AMDs Referenzdesign (999 Euro).

Darüber hinaus ist aktuell auch keine andere Radeon RX 6900 XT günstiger und das hiesige Modell startet laut den Listungen bei anderen Händlern ansonsten derzeit auch erst ab 990,08 Euro mit Versand.

Das bietet das Modell

Zwar ist im Mai die Radeon RX 6950 XT als AMDs neues Topmodell auf den Markt gekommen, doch die Radeon RX 6900 XT bleibt als vormaliges Flaggschiff mit Hinblick auf gesunkene Preis und nur geringfügig weniger Rechenleistung immer noch eine gute Wahl für anspruchsvolle Spieler.

Die Karte bietet genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen und oftmals auch in UHD-Auflösung, während auch der Grafikspeicher mit 16 GByte ausreichend Platz bietet.

ASRocks Custom-Modell verfügt dabei über werksseitige Übertaktung für noch mehr Performance als beim der Referenzdesign sowie auch über einen stärkeren Kühler.

Bis 30. Juni mit Zugabe: Dank einer AMD-Aktion gibt es beim Kauf der Grafikkarte nach Registrierung aktuell auch einen Monat Xbox Game Pass für den PC dazu.

ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC bei Mindfactory.de

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik AMD Radeon RX 6900 XT – 16 GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 21 XTX „RDNA 2“, 80 CU, 536 mm² Fertigung 7 nm (TSMC) Chiptakt 1.925MHz, Boost: 2.105 – 2.340 MHz Speicher 16 GB GDDR6, 2.000 MHz, 16 Gbps (16.000 MHz effektiv), 256 Bit, 512 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 5.120/​320/​128 TDP/TGP 300 W (AMD) Externe Stromversorgung 3x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (100 mm) (1x RGB beleuchtet) Gesamthöhe Triple-Slot (2,8 Slots) Abmessungen 330 x 140 x 56mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (128 MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Basis-Takt übertaktet (+ 100 MHz), Boost-Takt übertaktet (+ 90MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 23,96 TFLOPS (FP32), 1,5 TFLOPS (FP64) DirectX 12 Ultimate (12_2) OpenGL 4.6 OpenCL 2.1 Vulkan 1.3 Shader Modell 6.5 Herstellergarantie drei Jahre

Rezensionen und weitere Angebote

Gute Bewertungen: Während Fachtests im Netz Mangelware sind, hat die Karte durchschnittlich 4,3 von 5 Sterne in 7 Rezensionen auf Mindfactory.de erhalten.

Gelobt werden vor allem die gute Performance nebst ordentlicher Temperaturen und geringer Betriebslautstärke, während in je einem Fall Spulenfiepen und ein Temperaturproblem moniert werden.

Einen Eindruck vom Modell liefert auch das folgende Review in englischer Sprache auf YouTube:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Abseits der Grafikkarte hat Mindfactory.de im Rahmen seiner „MindStar“-Sonderangebote aber aktuell auch noch weitere Hardware limitiert vergünstigt:

Weitere aktuelle Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel einer der besten Controller für Xbox und PC jetzt günstig wie noch nie, die aktuelle Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt, ein günstiger Gaming-Laptop und 99-Cent-Filme bei Amazon.