Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: Starke Deals für Gamer und Hardware-Fans

MediaMarkt startet heute Abend erneut eine beliebte Aktion und schenkt euch die Mehrwertsteuer auf eine Vielzahl von Produkten.

Ab heute Abend habt ihr bei MediaMarkt wieder drei Tage lang die Möglichkeit, beim Kauf vieler Produkte die Mehrwertsteuer in Höhe von 19% zu sparen. Besonders bei teuren Geräten ergeben sich so richtig starke Rabatte. Wir haben alle Infos für euch.

Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: Alle Infos

Die Aktion von MediaMarkt startet heute Abend um 20 Uhr und läuft dann insgesamt drei Tage. Je nachdem, welche Produkte angeboten werden, ist es gut möglich, dass ein paar der Angebote schon vor Ablauf des Aktionszeitraums ausverkauft sein könnten.

Natürlich ist nicht das gesamte Sortiment von MediaMarkt Teil der Aktion. Viel mehr wird es wieder ausgewählte Artikel um 19 % reduziert geben. Dabei darf aber davon ausgegangen werden, dass hier viele Kategorien vertreten sein dürften. Behaltet am besten die folgenden Bereiche im Auge:

Keine PS5, dafür die Xbox?

So gerne wir auch vermelden würden, dass die PS5 endlich regulär verfügbar ist, ist leider noch immer keine wirkliche Besserung der Lage in Sicht. Dementsprechend ist auch nicht davon auszugehen, dass MediaMarkt die Konsole von Sony mit in die Aktion aufnimmt.

Bei der Xbox Series X könnte es dagegen tatsächlich ein wenig anders aussehen. Die Konsole ist mittlerweile deutlich besser verfügbar und könnte möglicherweise in einem Bundle angeboten werden. Ob sich diese Hoffnungen erfüllen, erfahren wir, wenn die Aktion heute Abend startet.

Weitere Angebote

Wenn ihr nicht bis heute Abend warten könnt, solltet ihr in unserer Übersicht stöbern. Hier findet ihr jede Menge gute Deals und Aktionen, von uns für euch rausgesucht, verglichen und geprüft. Da sind immer wieder echte Schnäppchen dabei.