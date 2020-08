Spieler werden wieder reich in GTA Online mit neuen Apartment-Glitch

Mit dem Apartment-Glitch verdienten Spieler viele Millionen in GTA Online. Eigentlich sollte Schluss mit dem Glitch sein, nachdem er gepatcht wurde. Doch jetzt haben Spieler einen neuen Weg gefunden, der sogar noch einfacher ist.

Was ist das für ein Glitch? Wochenlang nutzen Spieler den „Apartment Glitch“, um sich damit Millionen von GTA-Dollar (Ingame-Währung von GTA Online) zu duplizieren. Spieler verdienten das Geld nicht, wie von Rockstar gewollt, sondern folgten einer speziellen Abfolge von Schritten, die so nicht vorgesehen war.

Eigentlich hätte damit Schluss sein sollen, nachdem Rockstar den Glitch aus dem Spiel entfernt hatte, doch so einfach lassen die Spieler das nicht so auf sich sitzen. Jetzt haben sie eine neue Methode gefunden, die sogar noch einfacher funktioniert, weil man dafür jetzt nur noch einen Account braucht.

Glitch noch einfacher zurück

Was ist jetzt passiert? Nach dem Sommer-Update, das am 11. August aufgespielt wurde, haben Spieler einen Workaround für den Apartment-Exploit gefunden. Sie können also wieder in wenigen Minuten Millionen verdienen, ohne groß etwas machen zu müssen.

Wie funktioniert der Glitch? Von einer genauen Anleitung sehen wir hier ab. Im Prinzip nutzen Spieler jetzt die neuen zusätzlichen Slots für Immobilien, die mit dem Update eingefügt wurden.

Man kauft sich günstige Apartments und kann sie gegen günstige austauschen. Dafür muss man aber zwischen dem Online und Story-Modus wechseln. In wenigen Minuten hat man durch diesen Glitch Millionen auf dem Online-Konto.

Erlaubt ist das natürlich nicht.

Mit dem Apartment-Glitch verdienen Spieler schnell viel Geld

Doch einfacher scheint der Exploit jetzt geworden zu sein, denn man braucht jetzt nicht mehr wie bei der alten Methode 2 Charakter, zwischen denen man wechseln muss.

Wir werden wohl sehen, wie Rockstar auf die Rückkehr dieses Glitches reagiert. Eigentlich wollten sie diesen endgültig aus dem Spiel entfernen. Bei dem Chip-Glitch aus dem Casino reagierte Rockstar und bestrafte die Spieler hart dafür. Spieler wurden gebannt und Accounts komplett zurückgesetzt. Wäre so eine Strafe wieder denkbar?