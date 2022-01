GTA Online: Schnappt euch jetzt 203.000 $ in weniger als 4 Minuten

Der Anfang des Rennens läuft noch ganz normal nach GPS, doch es gibt wichtige Abkürzungen, die euch das Rennen deutlich einfacher machen. Schließlich müsst ihr pünktlich ins Ziel kommen. Auf der folgenden Grafik haben wir die Strecke für euch markiert. In Grün seht ihr die Abkürzung, in Lila der normale GPS-Weg.

Wie kriegt man das Geld? Auf der Map von GTA Online sind seit Donnerstag, dem 6. Januar, zwei neue Zeitrennen aktiv. Jedes bringt euch über 100.000 GTA-Dollar und ist schnell erledigt. In unserer Übersicht zeigen wir euch, auf was ihr bei den Rennen achten müsst, damit ihr sie leicht gewinnt.

In GTA Online sind gerade zwei leichte Zeitrennen aktiv, die euch in kurzer Zeit 203.000 GTA-Dollar aufs Konto bringen. Wir zeigen euch die Rennen und ein paar Tipps, damit ihr das Geld schnell gewinnt.

