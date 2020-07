GTA V: Communty sammelt 44.000 $, um verstorbenem Rollenspieler ein Denkmal zu setzen

Der Spieler blue662 war in der Community von GTA Online als Rollenspieler bekannt und beliebt. Nach seinem plötzlichen Tod sammeln die Fans über 44.000 $ für seine Beerdigung.

Wer war blue662? In der GTA-Community war Kenny „blue662“ Tancredi eine bekannte Figur. Der beliebte Content Creator spielte auf dem Top-RP-Server „NoPixel“ und beschäftigte sich ausgiebig mit dem Rollenspielen.

blue662 war einer der Leute, die dafür gesorgt haben, dass GTA Online in 2019 auf Twitch einen richtigen Boom erlebt hat. Er war einer der Moderatoren des großen Streamers Jaryd Russell „Summ1tG“ Lazar und überzeugte ihn, das Rollenspiel in GTA auszuprobieren.

Er unterstützte außerdem kleinere YouTuber und Streamer, die sich in GTA Online mit Rollenspiel beschäftigt haben. Seine Größzügigkeit und positive freundliche Art hat ihm in der Community viel Zuneigung und Anerkennung gebracht.

Was ist passiert? Es ist nicht klar, was die Ursache für den Tod des 30-jährigen war. Nach seinem plötzlichen Tod eröffnete seine Mutter eine GoFundMe-Seite, wo sie um eine kleine Summe bat, um ihrem Sohn ein Denkmal aufzustellen. Sie erhielt eine Flut von Spenden.

Ursprünglich wollte die Familie nur 500$ sammeln. Innerhalb von 14 Stunden landeten aber über 44.000 $ auf dem Spendenkonto. Viele Spender hinterließen auf der Seite rührende Nachrichten, egal ob sie 5 $ oder 1.000 $ beigesteuert hatten.

Das überschüssige Geld wird die Familie allerdings nicht behalten. Alle Einnahmen, die über die 500 $ hinausgehen, werden an wohltätige Organisationen weitergeleitet.

Wie genau das Denkmal für blue662 aussehen wird, ist noch nicht klar. Die GoFundMe-Aktion ist immerhin noch keine 24 Stunden alt. Es soll laut der Beschreibung seiner Mutter auf der Seite „eine Grabstätte werden, die eines Gamers würdig ist“.

Der Tod von blue662 hat in der GTA-Community eine Welle von Trauer ausgelöst. Spieler und Content Creator waren schockiert über die plötzliche Ankündigung.

Im Livestream-Subreddit erhielt der Thread zu seinem Tod über 14.000 Upvotes und 644 Kommentare (Stand: 09.07.2020, 16:47). User bekundeten ihr Beileid und machten auch Werbung für die Spendenseite der Familie.

Auch auf Twitter gab es zahlreiche Reaktionen zu dem Tod des Content Creators, die von seinen Freunden aus der Gaming-Community und den Fans stammen.

I don’t know where to start I’m torn to pieces. @blue622 you changed so many lives the impact you had on people was unreal I just want to thank you for everything RIP brother you will be missed love you brother.