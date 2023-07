GTA 5: Spieler sagen, sie hören nach „dummer und gieriger“ Änderung endgültig auf – Aber stimmt das?

Immortals of Aveum möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau das zeigt der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Im Vergleich zum Vormonat hat GTA 5 auf Twitch aktuell 45 % mehr durchschnittliche Zuschauer und 45 % mehr gesehen Stunden. Ein deutlicher Auftrieb. Nach einem eher schwachen Juni ist GTA 5 nun wieder so beliebt wie in den Vormonaten.

Was sagen die Zahlen? Das Interesse an GTA 5 hat seit dem Patch jedenfalls deutlich zugenommen:

In den Kommentaren melden sich einige, die ihm recht geben und die auf Rockstar schimpfen. Die hätten kein Interesse an der Spieler-Basis. Ein Nutzer sagt: Er habe ohnehin schon begonnen, das Interesse an GTA zu verlieren, der Patch war dann der „letzte Nagel im Sarg“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So ist die Stimmung aktuell: Im Forum reddit gibt es aktuell einen Thread, der fragt: Hat noch jemand die Lust an GTA Online verloren, nachdem die Fahrzeuge entfernt wurden.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to