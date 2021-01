Große externe Festplatte, Philips OLED-TV und mehr reduziert bei Saturn

Saturn.de hat seine bis zum 18. Januar laufenden „Weekend Deals XXL“ mit zahlreichen reduzierten Artikeln gestartet. Mit dabei sind unter anderem eine günstige externe Festplatte von Seagate mit viel Speicherplatz und ein großer OLED-TV von Philips.

SEAGATE Expansion Desktop 6 TB

Das bietet das Modell: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit großen 6 TByte Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist vornehmlich als stationäre Speichererweiterung gedacht, wenn die internen Laufwerke bereits mit Musik, Bilder und Co. am Limit sind.

Ab Werk ist sie Windows-kompatibel, lässt sich aber natürlich auch nach Belieben umformatieren. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie auf das Modell.

SEAGATE Expansion Desktop 6 TB zum derzeit günstigsten Preis von 95 Euro statt 112,66 Euro (mit Newsletter-Gutschein lassen sich nochmal 10 Euro sparen)

Die Eckdaten in der Übersicht:

Formfaktor 3.5″ Datenträger 6TB HDD (SATA, AHCI) Anschluss intern 1x SATA 6Gb/​s Anschluss extern 1x USB 3.0 Micro-B mit Kabel auf USB-A Abmessungen 176x121x37mm Farbe schwarz Besonderheiten Shingled Magnetic Recording (SMR) Herstellergarantie zwei Jahre

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen wird die Seagate Expansion Desktop überwiegend positiv bewertet, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz gelobt werden.

Abstriche gibt es ab und an für das Fehlen eines Ein-/Ausschalters und die Notwendigkeit des Netzteilbetriebs.

Im Test: Die Webseite realhardwarereviews.com hat das etwas größere 8 TB-Modell getestet und eine gute Wertung von 81 Prozent vergeben:

Für einige wird die große Kapazität in Kombination mit guter bis exzellenter Leistung eine Gewinnkombination sein. Für andere ist die kurze Garantie, das Fehlen eines Ein-/Ausschalters und das blinde Vertrauen in Plastik der Grund für den Untergang. So oder so, Seagate Desktop Expansion 8TB verdient eine ernsthafte Überlegung, da der Angebotspreis sehr verlockend ist.

Pro gute Performance

viel Speicherplatz

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra nur Netzbetrieb ohne Ein-/Ausschalter

Plastikgehäuse

Ersparnis: Saturn.de bietet die Seagate Expansion Desktop 6 TB aktuell versandkostenfrei zum Preis von 95 Euro statt für 112,66 Euro an, womit auch Mediamarkt.de und Amazon.de gleichgezogen haben.

Mit Newsletter-Gutschein lassen sich bei Saturn.de auch nochmal 10 Euro sparen. So wird dann laut Geizhals.de ein Top-Preis erreicht, der bisher nur einmal kurzzeitig im Jahr 2019 unterboten wurde.

Ansonsten startet das Modell gegenwärtig bei anderen Händlern ab 106,51 Euro mit Versand.

Hier geht’s zum Angebot:

PHILIPS 65OLED754/12 TV

Das bietet das Modell: Dank OLED-Panel mit UHD-Auflösung auf vergleichsweise großen 65 Zoll Bildschirmdiagonale verspricht der Philips-Fernseher hervorragende Bildqualität mit starten Farben und Kontrasten sowie Schwarzwerten.

Dabei unterstützt das im Sommer 2019 erschienene Modell auch die wichtigsten HDR-Standards und muss sich auch bei der übrigen Ausstattung angesichts des vergleichsweise günstigen Preises nicht verstecken.

Philips 65OLED754 UHD-TV zum derzeit günstigsten Preis von 1.799 Euro statt zur UVP von 2.799 Euro (zzgl. Versand) bei Saturn.de (mit Newsletter-Gutschein lassen sich nochmal 10 Euro sparen)

Die Eckdaten in der Übersicht:

Diagonale 65″/​165cm Auflösung 3840×2160 Panel OLED HDR ja, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG Bildwiederholfrequenz 4500Hz interpoliert Tuner 1x DVB-C/​-T/​-T2/​-S/​-S2 HEVC (H.265) Video-Anschlüsse 4x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Komponenten (YPbPr) Audio-Anschlüsse Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer Weitere Anschlüsse 2x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3 Wireless WLAN 802.11n Dualband Prozessor Quad-Core Betriebssystem Saphi Sprachassistenten Amazon Alexa Wiedergabe HEVC, MKV, AVI Audio-Decoder Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Audio-Gesamtleistung 40W (2x 8W, 1x 24W) Energieeffizienzklasse B Leistungsaufnahme 183W typisch, 0.3W Standby Farbe schwarz VESA 300×300 Standfuß seitlich Besonderheiten HbbTV, USB-Recorder, Ultra HD Premium, Ambilight, Sprachsteuerung Abmessungen mit Standfuß 144.9×84.1x28cm Abmessungen ohne Standfuß 144.9x83x4.9cm Gewicht mit Standfuß 28.50kg Gewicht ohne Standfuß 27.90kg

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: 4 von 5 Sternen zählt das Modell bei in 10 Rezensionen auf Saturn.de, wobei vor allem die gute Bildqualität, Ambilight und das Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt werden.

Ab und an werden werden vereinzelt Performance-Probleme bei der Menüsteuerung oder die App-Auswahl als Makel heraussgestellt.

Im Test: Die Stiftung Warentest hat die Testnote 2,1 („gut“) vergeben, während es 4,5 von 5 Sternen im Test bei trustedreviews.com gab.

Dort wurde angesichts des zu Grunde liegenden Preises von umgerechnet 1.856,55 Euro trotz ein paar Abstrichen eine deutliche Kaufempfehlung ausgesprochen wurde:

Die hervorragende Bildqualität und das raffinierte Design für so wenig Geld machen den Philips 65OLED754 zu einem echten Heimkino-Schnäppchen.

Pro Großer Gegenwert für das Gebotene

Wunderschönes Design für den Preis

Beeindruckende und flexible Videoverarbeitung Contra fehleranfälliges und gelegentlich träges Betriebssystem

Bildrauschen bei bestimmten Quellen

Komplizierte Menüs

Ersparnis: Saturn.de bietet den Fernseher aktuell reduziert für 1.799 Euro an, was ein typischer und bereits öfter erreichter Angebotspreis für das Modell ist.

Mit Newsletter-Gutschein lassen sich auch hier nochmal 10 Euro sparen. Andere Händler werden bei Geizhals.de gegenwärtig ab 1.899,77 Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat Saturn.de im Rahmen der „Weekend Deals XXL“ bis Montag aber auch noch weitere Artikel reduziert, die sich allesamt auf der Übersichtsseite zur Aktion im Online-Shop finden:

Zum Beispiel:

