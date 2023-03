Nutzer will Nvidia-Grafikkarte mit “winziger” Beschädigung retten, muss sie am Ende doch verschrotten

Ein Nutzer findet im Schrott eine RTX 3070 und möchte die gerne weiterverwenden. Obwohl der Schaden winzig ist, funktioniert die Grafikkarte nicht mehr.

Ein Nutzer hat hauptsächlich mit kaputten Gegenständen zu tun. In einem gebrauchten Computer befindet sich eine RTX 3070, eine Nvidia-Grafikkarte. Diese ist jedoch an einer kleinen Stelle an der Platine beschädigt. Das sieht erst einmal halb so wild aus, da dieser Teil weder bei der Montage im Computer noch offensichtlich im Alltag genutzt wird.

Nach einem ersten Test muss der Nutzer aber schnell feststellen, dass die Grafikkarte nicht läuft. Denn in der Platine sind Teile beschädigt, die beim ersten Blick nicht offensichtlich sind. Schäden an der Leiterplatte zu reparieren gestalten sich oftmals auch deutlich schwieriger, als einen kaputten Lüfter zu ersetzen oder getrocknete Wärmeleitpaste zu ersetzen.

Platinen oder Leiterplatten begegnen euch übrigens an vielen Stellen. Sie befinden sich nicht nur Grafikkarten und Mainboards, sondern auch in Konsolen oder in Handys. In vielen Fällen sind auf den Platinen bereits wichtige Bauteile, etwa für Schnittstellen, oder notwendige Firmware integriert.

Beschädigte Hardware solltet ihr zurückschicken

Kauft ihr eine Grafikkarte, die als neu verkauft wird, oder eine gebrauchte GPU, die zumindest als „so gut wie neu“ deklariert wird, dann solltet ihr darauf achten, dass die GPU nicht beschädigt ist. Fallen euch äußere Beschädigungen wie etwa starke Kratzer an der Platine auf, dann solltet ihr zumindest gewarnt sein. Denn innere Probleme könnt ihr auf den ersten Blick oftmals nicht sehen.

Insbesondere Beschädigungen oder Kratzer auf der Platine solltet ihr mit Vorsicht genießen, denn oftmals gehen Schäden deutlich tiefer als nur bis zur Oberfläche. In der Platine verlaufen Leitbahnen, die bei Beschädigungen etwa kurzgeschlossen werden oder zerstört worden sein können. Mit bloßem Auge könnt ihr solche Probleme meist nicht erkennen.

Kann sowas auch im Alltag passieren? Solche Schäden können jedoch auch passieren, wenn man nicht vorsichtig ist. Man drückt mit Gewalt eine Grafikkarte in den vorgesehenen Slot oder rutscht mit dem Schraubenzieher bei der Montage des Mainboards ab.

Verbauter Hardware kann im Normalfall wenig passieren, außer ihr montiert eure Hardware nachlässig, indem ihr etwa wichtige Schrauben beim Einbau des Mainboards vergesst/überseht.

Lässt sich sowas reparieren? Eine Reparatur gestaltet sich oftmals als schwierig, ist aber in einigen Fällen durchaus möglich, wie etwa jemand in seinem User-Guide im Forum von PCGamesHardware erklärt. Hier kommt es dann auch auf die Schwere des Schadens an. Im schlimmsten Fall haben sich einige Leiterbahnen gegenseitig kurzgeschlossen.

