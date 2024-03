Diese neue Grafikkarte von AMD nimmt es mit der RTX 4070 Super auf, ist aber jetzt schon günstiger im Angebot

Die Radeon RX 7900 GRE ist mit einiger Verspätung auch bei uns erschienen. Die neue Grafikkarte liefert Leistung wie die RTX 4070 Super, ist aber günstiger.

Wenn ihr die Radeon RX 7900 GRE bisher noch nicht auf dem Schirm hattet, dürfte das daran liegen, dass die Grafikkarte bisher in erster Linie nur in China erhältlich war. Daher stammt auch der Name. ‘GRE’ steht nämlich für ‘Golden Rabbit Edition’, in Anlehnung an 2023, das Jahr des Hasen in China. Jetzt ist die GPU allerdings auch bei uns erhältlich und direkt mal günstig im Angebot.

Das kann die neue Grafikkarte von AMD

Starke Leistung: Bei der Performance bietet die 7900 GRE ein kleines Upgrade zur Radeon RX 7800 XT. Je nach Test liegt der Leistungszuwachs bei 8-9%. Im Vergleich zur GeForce RTX 4070 sind es sogar etwa 14% mehr Leistung. Damit liegt die Grafikkarte in etwa auf einem Niveau mit der RTX 4070 Super. Die Radeon RX 7900 XT ist hingegen schon wieder ein ganzes Stück stärker, allerdings auch deutlich teurer.

Schnappt euch jetzt die neue Grafikkarte im Angebot!

So gut ist der Preis: Während die GPU in China schon zu kaufen war, konnte sie hierzulande nur in Komplett-PCs erstanden werden. Am 27. Februar ist sie aber auch im Retail gelandet. Die UVP lag zur Markteinführung bei 609€, also knapp 50€ unter der Preisempfehlung der 4070 Super.

Eine knappe Woche später ist die UVP aber schon deutlich unterboten worden. Bei Mindfactory bekommt ihr das Custom Modell Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE aktuell für nur 580€.

Zum Vergleich: Die aktuell günstigste RTX 4070 Super gibt es bei eBay nur dank einer Gutschein-Aktion für 599,99€.

