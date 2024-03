Der Lenovo Legion Go verbindet die Stärken von Steam Deck und Nintendo Switch und ist jetzt bei Amazon im Angebot

Wenn man das Steam Deck und die Nintendo Switch miteinander verbindet, entsteht ein Handheld wie der Lenovo Legion Go, der jetzt bei Amazon im Angebot ist.

Spätestens seit dem Release des Steam Decks sind Handhelds wieder in Mode, zuvor gab es auf dem Markt eigentlich nur die beliebte Nintendo Switch. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Mitbewerbern, die sich oft nur in Details voneinander unterscheiden. Der Lenovo Legion Go sticht allerdings aus der Masse heraus, gerade weil er die Stärken der beiden oben genannten Geräte miteinander kombiniert.

Steam Deck oder Nintendo Switch? Lenovo Legion Go!

Das Beste aus zwei Welten: Während das Steam Deck der Switch bei der Performance meilenweit voraus ist, besticht die Nintendo-Konsole mit ihrer Wandlungsfähigkeit. In nur wenigen Sekunden wechselt ihr vom Handheld- in den Tisch-Modus und daddelt lustige Koop-Titel. Ebenso schnell gelingt der Umstieg auf den großen TV-Bildschirm. Mit dem Lenovo Legion Go könnt ihr jetzt tatsächlich beides haben.

Die Controller des Legion Go könnt ihr wie bei der Nintendo Switch abnehmen!

Volle Power und abnehmbare Controller:Das PC-Handheld wird von einem AMD Ryzen Z1 Extreme angetrieben. Derselbe Prozessor sorgt auch im ASUS ROG Ally für starke Performance. Das mit 8.8 Zoll vergleichsweise richtig große Touch-Display löst mit 2560×1600 Pixeln auf und kommt mit einer Bildwiederholrate von 144Hz. Gleichzeitig sind die beiden Seitencontroller abnehmbar, wodurch ihr den Legion Go ganz einfach als Tablet nutzen und auch mit Freunden drauflos zocken könnt.

So gut ist das Angebot: Lenovo hat den Handheld im September 2023 mit einer UVP in Höhe von 799€ auf den Markt gebracht. Bei Amazon könnt ihr gerade satte 50€ sparen und den Legion Go schon für nur 749€ bestellen. Der Versand ist wie immer bei Amazon kostenlos und superschnell.

Mehr Infos zum PC-Handheld findet ihr im Test von MeinMMO:

Die besten Angebote und Aktionen

In unserer Deal-Übersicht findet ihr jeden Tag spannende Rabatt-Aktionen, aktuelle Schnäppchen und Neuerscheinungen aus den Bereichen Gaming, PC-Hardware und Multimedia. Schaut gerne mal vorbei!