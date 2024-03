Google Pixel 8 im Angebot: Schnappt euch das fantastische Kamera-Handy jetzt mit 150€ Rabatt

Mit dem Google Pixel 8 ist gerade eines der besten Kamera-Handys überhaupt günstig im Angebot. Schnappt euch jetzt das Android-Flaggschiff!

Seit einigen Jahren mischt Google mit seinen Pixel-Smartphones mächtig auf dem umkämpften Handy-Markt mit. Ähnlich wie Apple fahren sie dabei eine Ökosystem-Strategie, in der Hard- und Software perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das aktuellste Modell ist das Google Pixel 8, das ihr jetzt bei Mindfactory im Angebot bekommt:

Alle Infos auf einen Blick

Das ist das Angebot: Bei Mindfactory ist aktuell das Pixel 8 in der Variante mit 128GB Speicherplatz und der Farbe Obsidian im Angebot. Statt der UVP in Höhe von 799€ zahlt ihr hier nur noch 549,99€. Die Ersparnis beträgt also knapp 150€. Günstiger bekommt ihr das Android-Handy zurzeit laut Preisvergleich (via geizhals.de) nirgends.

Die Vor- und Nachteile des Google Pixel 8:

Pro Schickes OLED-Display mit 120Hz

Leistungsstark

Eine der besten Handy-Kameras

7 Jahre Software-Updates

Pures Android Contra Akku nur Durchschnitt

Mittelmäßiger Zoom bei der Kamera

Das ist das Google Pixel 8

Das Pixel 8 wurde zusammen mit dem Pixel 8 Pro am 12. Oktober 2023 und damit eine knappe Woche nach der Enthüllung veröffentlicht und trat die Nachfolge des erfolgreichen Pixel 7 an. Es ist minimal kleiner als der direkte Vorgänger und setzt auf ein helles OLED-Display mit 6,2 Zoll und 120Hz Bildwiederholrate.

Bei den Pixel-Handys arbeiten Hardware und Software Hand in Hand.

Unter der Haube sorgt der neue Google Tensor G3 für ordentlich Leistung. Derselbe Chip kommt übrigens auch in der Pro-Variante zum Einsatz. Eine große Stärke ist wie gehabt die Dual-Kamera auf der Rückseite, die in Verbindung mit der cleveren Foto-Software von Google erstklassige Schnappschüsse auch bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgt. Hinzu kommen spannende KI-Funktionen wie der praktische Hintergrund-Radierer.

Mit dem Google Pixel 8 seid ihr zudem auch in der Zukunft gut aufgestellt. Ganze 7 Jahre will der Hersteller das Smartphone nämlich mit frischen Software-Updates unterstützen, sodass ihr lange etwas von eurem neuen Alltags-Begleiter habt. Darüber hinaus beliefert Google die Pixel-Smartphones immer zuerst mit neuen Android-Features.

