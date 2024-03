OLED Gaming-Monitor von LG im Angebot: Beste Bildqualität und starke Ausstattung zum niedrigen Preis

Mit einem OLED Gaming-Monitor von LG erlebt ihr eure Lieblingsspiele in noch nie dagewesener Qualität. Ein Modell ist jetzt bei Amazon im Angebot.

OLED ist seit Jahren auf dem Vormarsch. Nach dem TV-Markt sind jetzt auch vermehrt Monitore mit der überlegenen Bild-Technologie zu haben. LG war von Anfang an einer der Marktführer und bietet bis heute Displays in herausragender Qualität. Mit dem LG UltraGear OLED im Amazon-Angebot könnt ihr euch davon selbst ein Bild machen:

Amazon: OLED Gaming-Monitor von LG im Angebot

Erstklassige Ausstattung: Der Monitor bietet nicht nur die dank OLED beste Bildqualität, er ist auch darüber hinaus perfekt für PC-Gaming und auch mit den aktuellen Konsolen eine Wucht. Das 27 Zoll große Display löst in WQHD auf und bietet eine Bildwiederholrate von sagenhaften 240Hz. Mit der passenden Hardware könnt ihr eure Spiele also extrem flüssig genießen.

Dazu kommt eine extrem kurze Reaktionszeit (nur 0.03ms!). AMD FreeSync Premium, VRR und HDR10 sind ebenfalls an Bord, genauso wie 2 HDMI 2.1-Anschlüsse, die auch aus der PS5 oder der Xbox Series X/S die volle Leistung herausholen können. Alles in allem erwartet euch hier ein Monitor der absoluten Extraklasse!

Den Gaming-Monitor bekommt ihr bei Amazon gerade für nur 709€ statt 799,99€!

Starke Bewertung: Die Hardware-Experten von rtings.com haben den OLED Gaming-Monitor von LG auf Herz und Nieren getestet. Im Bereich Gaming ziehen sie dabei folgendes Fazit:

Der LG 27GR95QE-B eignet sich hervorragend für Spiele. Er bietet eine hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz mit FreeSync VRR-Unterstützung und G-SYNC-Kompatibilität zur Reduzierung von Screen Tearing. Er hat auch eine geringe Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Gefühl, und Bewegungen sehen dank seiner fast sofortigen Reaktionszeit unglaublich aus, teilweise kommt es aber zu ghosting. Glücklicherweise ist er eine gute Wahl für Spiele in dunklen Räumen, da er perfekte Schwarztöne ohne Blooming anzeigt.

Pro Nahezu unendliches Kontrastverhältnis

240 Hz Bildwiederholfrequenz mit VRR-Unterstützung

HDMI 2.1-Bandbreite für Konsolenspiele

Schnelle Reaktionszeit Contra Ghosting bei Signalen mit niedriger Bildrate

Matte Beschichtung führt zu Unschärfen

Ist OLED für Gaming geeignet?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet ganz eindeutig ja! OLED-Displays sind bei Fernsehern und auch im Smartphone-Segment schon seit Jahren weit verbreitet und auch im Gaming haben sie Vorteile, die einfach nicht von der Hand zu weisen sind. Einerseits ist da natürlich die tolle Bildqualität, die mit nahezu unendlichen Kontrasten und brillanten Farben überzeugt.

OLED-Displays setzen auf selbstleuchtende Pixel, die eine extrem hohe Reaktionsgeschwindigkeit besitzen. Das ist perfekt, wenn ihr schnelle Spiele mit hohen FPS zocken wollt, da ihr so ein angenehm flüssiges Bild erhaltet. Einer der größten Nachteile an OLED ist die Gefahr von Burn-In. Hier wurden in den letzten Jahren aber große Fortschritte gemacht, sodass ihr euch kaum noch Sorgen darum machen müsst.

