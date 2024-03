Mit diesem leistungsstarken Gaming-Laptop im Amazon-Angebot könnt ihr die Alienbrut aus Helldivers 2 auch unterwegs bekämpfen

Helldivers 2 ist der neue Koop-Hit für PS5 und PC. Mit diesem Gaming-Laptop im Amazon-Angebot könnt ihr euch unterwegs auf Alienjagd gehen.

Wenn ihr die Mobilität eines Handhelds mit der Leistung eines PCs verknüpfen wollt, ist ein Gaming-Laptop genau die richtige Wahl für euch. Zuhause könnt ihr ein solches Gerät ganz einfach mit weiteren Monitoren und Zubehör verbinden, unterwegs ist von Bildschirm bis Maus und Tastatur aber schon alles an Bord. Perfekt, wenn ihr Helldivers 2 auf Reisen oder bei Freunden zocken wollt. Bei Amazon ist jetzt ein Modell von Lenovo richtig günstig im Angebot.

So gut ist das Angebot: Bei dem Gaming-Laptop handelt es sich um den Lenovo LOQ 3 mit 16 Zoll Bildschirmdiagonale, 165Hz, AMD Ryzen 7 und NVIDIA GeForce RTX 4060. Bei Amazon kostet das Notebook aktuell nur 1049€. Der Versand ist kostenlos. Der Preis liegt nicht nur 400€ unter der UVP, die mit 1449€ angegeben ist, sondern ist laut Preisvergleich (via geizhals.de) auch der günstigste, für den der Laptop jemals zu haben war.

Das bietet der Gaming-Laptop im Amazon-Angebot

Mit dem Lenovo LOQ 3 bekommt ihr einen ordentlich ausgestatteten Gaming-Laptop mit 16 Zoll, der auch aktuelle Spiele problemlos zum Laufen bringt. Das Display löst in WQXGA (quasi WQHD nur im 16:10 Seitenverhältnis) auf und kann mit einer Bildwiederholrate von 165Hz punkten. Dadurch laufen eure Lieblingstitel angenehm flüssig und ihr könnt schnell auf das Geschehen auf dem Bildschirm reagieren.

Um euch eine Einschätzung zu geben, welche Performance ihr von dem Laptop in etwa erwarten könnt, hier ein Ausschnitt aus den Systemanforderungen zum aktuellen Koop-Shooter-Hit Helldivers 2, wie er bei den Kollegen von der GameStar angegeben sind:

Damit ihr Helldivers 2 in QHD (1440p), mit 60 FPS und hohen Grafik-Einstellungen spielen könnt, wird folgende Hardware oder besser empfohlen: Betriebssystem: Windows 10

Windows 10 Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800

Nvidia Geforce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800 Prozessor: Intel Core i5-12600K oder AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i5-12600K oder AMD Ryzen 7 5800X3D Arbeitsspeicher: 16 GByte DDR4-RAM

16 GByte DDR4-RAM Festplatte: 100 GByte freier Speicherplatz, SSD empfohlen

All diese Anforderungen werden vom Lenovo LOQ 3 (über-)erfüllt. Die muntere Alienjagd sollte also hochaufgelöst und superflüssig auf dem Laptop laufen. Das ist auch gut so, denn Supererde braucht eure Unterstützung!

