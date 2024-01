Als Good Omens im Jahr 2019 auf Amazon Prime erschien, waren mehr als 21.000 Christen empört über der Darstellung biblischer Themen in der Serie und schickten eine Petition … an Netflix. Daraufhin amüsierten sich die beiden Streaminganbieter auf X.com/Twitter köstlich.

Good Omens handelt von dem Engel Aziraphale und dem Dämonen Crowley, die gemeinsam das Armageddon stoppen wollen. Obendrein wird Gott in der Serie von einer Frau gesprochen und die vier Reiter der Apokalypse sind deutlich moderner als Motorradfahrer unterwegs.

Das gefiel einer Gruppe amerikanischer Christen, der US Foundaton for Christian Civilisation, überhaupt nicht. Diese waren schon in der Vergangenheit mit radikalen Einstellungen, etwa gegen die LGBTQ+-Community, aufgefallen.

In ihren Augen sei die Serie Good Omens satanistisch und solle abgesetzt werden. Also starteten die Christen eine Petition, die über 21.000 Stimmen sammelte und adressierten sie an Netflix.

Hier seht ihr einen Trailer zur 1. Staffel Good Omens:

„Ok, wir versprechen, keine mehr zu machen“

Was die 21.000 Christen offenbar nicht wussten, ist, dass Good Omens eine Amazon-Prime-Produktion ist und sie ihre Petition damit an den falschen Streaminganbieter und Konkurrenten adressiert hatten.

Also antwortete Netflix kurz darauf auf X.com/Twitter nur mit einem: „Ok, wir versprechen, keine [Staffel] mehr zu machen“.

Dann meldete sich auch noch Amazon Prime zu Wort und antwortete dem Konkurrenten mit einem Zwinkersmiley: „Hey @netflix, wir werden Stranger Things absetzen, wenn ihr Good Omens absetzt“ (via X.com).

Darunter feiern die User die Antwort der beiden Streaminganbieter, sind amüsiert darüber, wie sie Zeuge eines freundschaftlichen Schlagabtauschs der beiden Unternehmen wurden.

Sie lachten über die Absurdität der Situation und darüber, wie den 21.000 Christen ein solch wichtiges Detail, wie der richtige Adressat, einfach entgehen konnte.

Am Ende konnte die Petition Amazon Prime nicht davon abhalten, den Fans noch eine 2. Staffel Good Omens zu bescheren, die 2023 herauskam.

Doch damit nicht genug. Denn der Streaminganbieter kündigte bereits eine dritte Staffel an, die die Geschichte von Aziraphale und Crowly zu Ende bringen soll.

