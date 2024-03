„Die sind mehr als brillant“: Macher von God of War dreht durch vor Begeisterung über das neue Projekt

Laut Gerüchten soll Sony Santa Monica an einem neuen God of War arbeiten. Jetzt lässt eine Aussage von Cory Barlog Fans neugierig werden.

Wird es ein neues God of War geben? Offiziell gibt es noch keine Informationen, ob es ein neues God of War geben wird. Fest steht jedoch, dass die Autoren von God of War: Ragnarok bereits seit einigen Jahren an weiteren Projekten arbeiten.

Tatsächlich deutete Hauptautor Orion Walker in einem Beitrag auf X bereits im Dezember 2023 an, dass es nach Valhalla mehr Kratos-Geschichten geben wird. „Ihr glaubt wirklich, dass der Abspann das Ende der Geschichte ist? Jetzt kommt schon“, so Walker in seinem Post.

Zuletzt konnten Fans sich über die Erweiterung Valhalla freuen:

Neben dieser Andeutung könnte ein weiterer Beweis dafür sprechen, dass es sich bei dem aktuellen Projekt um ein neues God of War handelt. So wurde in früheren Stellenangeboten explizit nach Leuten gesucht, die Kenntnisse über das Franchise und dessen Kämpfe haben.

Ob und wann es allerdings wirklich ein neues Spiel der beliebten Reihe geben wird, ist abzuwarten.

Worüber freut sich jetzt Cory Barlog? Der Creative Director von God of War, Cory Barlog, äußerte sich auf X jetzt über eines der nächsten Videospiele, an dem Santa Monica Studios gerade arbeitet.

„Ich sehe ein paar erste Teile zusammenkommen bei dem Ding, an dem ich gerade arbeite“, so Barlog in seinem Post. „[…] und verdammt, die sind mehr als brillant“, beschreibt er die Leute weiter, mit denen er gerade bei Sony Santa Monica zusammenarbeitet.

Seinen Post schließt er mit den Worten ab, dass Videospiele cool sind.

Neues God of War oder ganz neues Spiel?

Neben der Vermutung, dass es sich bei dem neuen Projekt um ein neues Spiel in der “God of War”-Reihe handeln könnte, steht ebenfalls im Raum, dass es ein ganz neues und alleinstehendes Projekt sein könnte.

Wie reagiert die Community? Ob ein neues God of War oder ein ganz neues Projekt – die Fans freuen sich in jedem Fall über ein neues Spiel von Sony Santa Monica. Dies zeigen ihre Reaktionen auf den Post von Barlog.

Dort sind vor allem jede Menge begeisterte, aufgeregte und neugierige Gifs zu sehen. Daneben werden aber auch schon Fragen nach einem ersten Trailer gestellt oder Vermutungen ausgesprochen. Manche Fans hoffen dabei sogar einfach auf ein Remaster.

Die Fans von God of War stecken aktuell voller Vorfreude, wohingegen andere Fans eher enttäuscht sind: