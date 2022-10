Die Telekom veranstaltet ein Gewinnspiel: Macht kostenlos mit und staubt Preise wie ein Teufel Surround Set inkl. Beamer oder ein Samsung Galaxy Tab S8 ab.

Bei der Telekom könnt ihr jetzt und bis zum 30. November an einem spannenden Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen sind unter anderem ein Surround-Set von Teufel, ein Echo Dot der vierten Generation und Smart Home Goodies wie die Philips Hue Lightstrip Plus Beleuchtung.

So nehmt ihr teil: Klickt einfach auf den grünen Button, verifiziert eure Handynummer, beantwortet zwei einfache Quiz-Fragen (zur Not hilft Google) und meldet euch für den Telekom Infoservice an (kann jederzeit widerrufen werden). Danach tragt ihr nur noch eure Daten ein und bestätigt eure E-Mail-Adresse – schon habt ihr die Chance auf einen der Preise ergriffen.

Teilnahmebedingungen: Das Gewinnspiel findet nur online statt und ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Bei der Anmeldung zum Telekom Infoservice gebt ihr Name, Handynummer, Adresse und E-Mail-Adresse an. Mitarbeiter der Telekom, oder teilnehmender Firmen, dürfen nicht mitmachen. Die Einwilligung zum Service könnt ihr jederzeit widerrufen. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Seite selbst.

So gut sind die Preise des Gewinnspiels

Nehmt jetzt am Quiz teil und gewinnt.

Bei dieser Verlosung sind einige hochwertige Preise dabei. Die Teufel Soundbar etwa liefert den gewohnt wuchtigen Klang des Herstellers und die Dreingabe des BenQ TK800M Beamers macht jede weiße Wand zur Kinoleinwand. Aber auch euer Smart Home würde sich über einen Saugroboter oder das Samsung Galaxy Tab S8 (inklusive des S Pens) freuen.

Das könnt ihr gewinnen:

5x Nanoleaf Hexagon Starter Kit

1x Teufel Surround Set inkl. Beamer

2x Staubsaugerroboter ECOVACS DEEBOT

9x Echo Dot (4. Generation)

8x Philips Hue Lightstrip Plus

2x Samsung Galaxy Tab S8+ inkl. S Pen

Pro Teilnehmer gibt es maximal einen Gewinn, in jedem Fall lohnt sich die Teilname aber allemal. Wir wünschen viel Spaß beim Raten und viel Glück beim Gewinnen!

Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt

Wenn ihr euch nicht auf euer Glück verlassen, sondern stattdessen ordentlich sparen wollt, solltet ihr zu MediaMarkt. Aktuell wird euch dort nämlich auf vielen Aktionsprodukten die MwSt. erlassen. Von 4K-TVs über aktuelle Smartphones bis hin zu Konsolen-Zubehör ist so ziemlich alles vertreten:

MwSt geschenkt 2022: MediaMarkt bietet Spitzenpreise für 4K TVs & Gaming-Laptops

Ihr solltet euch aber beeilen, die Aktion endet nämlich schon bald; am 30. Oktober um 23:59 Uhr ist es vorbei und ihr zahlt wieder den regulären Preis.