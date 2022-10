MediaMarkt schenkt euch die Mehrwertsteuer und daraus ergeben sich neue Bestpreise für Technik- und Entertainment-Highlights.

Jedes Jahr steht die Frage im Raum wann MediaMarkt eine Mehrwertsteuer-Aktion startet und nun wissen wir es. Los geht es am 26. Oktober 2022 um 20 Uhr MESZ. Ihr könnt also ab Mittwochabend rund 16 Prozent (genau sind es 15,966%) sparen. Die Aktion gilt fast für das gesamte Sortiment von MediaMarkt. Zudem läuft sie bis zum 30. Oktober 2022 um 23:59 Uhr MESZ.

Die Mehrwertsteuer-Aktion ist darüber hinaus nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Rabatt wird an der Kasse abgezogen: Die Ersparnis der MwSt.-Aktion wird euch an der Kasse gutgeschrieben. Legt also einfach eure gewünschten Produkte in den Warenkorb und am Ende des Checkouts seht ihr dann den Rabatt durch die geschenkte MwSt.

4K TVs mit 120 Hz und HDMI 2.1 zum Bestpreis

Dank der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt könnt ihr mehrere 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 und der OLED-Technologie besonders günstig kaufen. Wer also den perfekten TV für die PS5 und Xbox Series X sucht, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen. Ihr erhaltet hierbei jeweils Top-Modelle zu Spitzenpreisen.

PS5 Angebote der MwSt.-Aktion

Besitzer einer PS5 können sich ebenfalls über Angebote freuen. Bei MediaMarkt gibt es den PS5 DualSense Wireless-Controller, die Ladestation und eine PS5 SSD deutlich günstiger. Sichert euch jetzt das PS5-Zubehör zum aktuellen Bestpreis.

Nintendo Controller und Speicherkarten

Spieler einer Nintendo Switch können bei der MwSt.-Aktion ein Joy-Con 2er-Set, den Pro-Controller und Micro-SD Karten günstiger kaufen.