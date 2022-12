Weihnachtsangebot mit 4K und Raytracing: RTX 4080 zum Tiefpreis bei Mindfactory

Mit der GeForce RTX 4080 seid ihr im obersten Regal unterwegs. Bei Mindfactory gibt es ein Modell von MSI jetzt zum Tiefstpreis im Angebot.

Die Feiertage stehen vor der Tür und für viele heißt das vor allem: Endlich wieder mal Zeit um ausgiebig zu zocken! Was wäre da besser, als sich vorher nochmal selbst ein Geschenk unter den Baum zu legen und dem eigenen Set-Up ein fettes Upgrade zu verpassen? Die RTX 4080 bietet genau das und lässt euch eure Games mit 4K, hohen fps, Raytracing und maximalen Einstellungen genießen.

RTX 4080 zum Tiefpreis bei Mindfactory

Gaming-Himmel: Die RTX 4080 ist erst im November erschienen und reiht sich knapp unter der RTX 4090, aber ein ganzes Stück über der 3090 Ti ein. Die Grafikkarte liefert euch mehr als genug Leistung, ohne an ihre Grenzen zu kommen. So könnt ihr aktuelle Titel mit maximalen Details, in 4K, mit Raytracing und dennoch hohen fps spielen und seit außerdem auf Jahre gut aufgestellt.

Das Custom Modell MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X ist mit drei großen Lüftern ausgestattet, die die GPU auch bei hoher Lust kühl halten und außerdem flüsterleise arbeiten.

Tolles Angebot: Bei Mindfactory bekommt ihr die MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X aktuell für nur 1469€. Für den Versand kommen dann nochmal 8,99 Euro dazu.

Tiefstpreis: Dabei handelt es sich um das beste Angebot auf dem Markt. Bei anderen Anbietern zahlt ihr mit Versand mindestens 1496,98 Euro für die GPU. Im Preisvergleich (via geizhals.de) ist das außerdem der beste Preis seit Markteinführung. Unter 1489 Euro war das Custom Modell bisher nie zu haben.

Anschlüsse 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a Grafik NVIDIA GeForce RTX 4080 – 16GB GDDR6X – Desktop Chip AD103-300-A1 “Ada Lovelace”, 76SM, 379mm² Fertigung TSMC 4N Chiptakt 2205MHz, Boost: 2640MHz (Extreme Mode) Speicher 16GB GDDR6X, 1400MHz, 22.4Gbps (22400MHz effektiv), 256bit, 717GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 9728/​304/​112 TDP/TGP 320W (NVIDIA) Externe Stromversorgung 1x 16-Pin PCIe 5.0 Kühlung 3x Axial-Lüfter (100 mm) Abmessungen 336x142x78mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing (76 Cores), Tensor Cores (304), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, inkl. Grafikkarten-Halterung, Boost-Takt übertaktet (+135MHz) Rechenleistung 51.36 TFLOPS (FP32), 803 GFLOPS (FP64) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Herstellergarantie drei Jahre

Noch mehr gute Angebote

Bei Amazon könnt ihr euch aktuell mit dem SteelSeries Arctis Nova 7P ein tolles Wireless Gaming Headset richtig günstig im Angebot sichern:

Toller Sound & Monster-Akku: Wireless Gaming Headset jetzt bei Amazon im Angebot

Noch mehr Top-Deals findet ihr außerdem in unserer Übersicht. Hier stellen euch unsere Autoren jeden Tag die besten Aktionen und Schnäppchen vor, damit ihr immer wisst, wo ihr wirklich sparen könnt.