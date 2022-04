Sichert euch nur für kurze Zeit eine kabellose Gaming-Maus zum Bestpreis

Bei den Tagesdeals von Alternate könnt ihr euch nur für kurze Zeit eine sehr gute kabellose Gaming-Maus von Razer zum Bestpreis sichern.

So gut ist der Preis: Die Razer Basilisk Ultimate bekommt ihr bei Alternate eine Woche lang für nur 89,99 Euro, der Versand ist außerdem umsonst. Der Normalpreis liegt bei 113,99 Euro, ihr spart aktuell also 21 %.

Im Preisvergleich bedeutet das den aktuell mit Abstand besten Preis für die Gaming-Maus. Bei einem anderen Anbieter könnt ihr sie zwar für 90 Euro bestellen, hier kommen aber nochmal 8 Euro Versandkosten obendrauf. Ansonsten wird die Basilisk Ultimate nirgendwo unter 100 Euro angeboten. Das Angebot bei Alternate ist also wirklich günstig und das beste auf dem Markt.

Gaming-Maus ohne Einschränkungen: Razer Basilisk Ultimate

Lange Zeit war die Einteilung klar: Kabellose Mäuse sind super zum Arbeiten und für unterwegs, wer ernsthaft damit Spielen möchte, setzt lieber auf eine kabelgebundene Alternative. Seit einigen Jahren treten Geräte wie die Razer Basilisk Ultimate den Gegenbeweis an. Dank extrem niedriger Latenzen und schneller Übertragungen merkt man gar nicht, dass man eine kabellose Maus benutzt – außer beim Komfort natürlich.

Die Gaming-Maus von Razer bietet dabei alles, was ein Gerät in dieser Preisklasse bieten muss. 11 programmierbare Tasten sind an Bord. Ihr könnt sogar drei Makros erstellen und dann Problemlos zwischen ihnen wechseln. Der optische Razer Focus+ 20K Sensor erkennt auch die winzigsten Bewegungen und bietet euch dadurch ein neues Level an Präzision. Das Mausrad könnt ihr darüber hinaus nach Belieben einstellen. Entweder besonders weich für flüssiges Scrolling oder mit eindeutigen Stufen.

Razer hat natürlich auch immer den Look eurer Gaming-Station im Hinterkopf. Deshalb gibt es gleich 14 RGB-Beleuchtungszonen, die ihr individuell einstellen könnt. Die Ladestation ist ebenfalls stylish und sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz, wenn ihr die Maus nicht nutzt. Über den Akku braucht ihr euch übrigens keine Gedanken machen. Dieser hält an die 100 Stunden und ihr könnt die Gaming-Maus auch nutzen, während sie lädt.

Jetzt Razer Basilisk Ultimate für nur 89,99 Euro sichern

Anschluss 1x USB Kabellänge 1,8 Meter Typ optisch Sensorname Razer Focus+ Auflösung 20000 dpi Geschwindigkeit 650 IPS Beschleunigung 50 G Beleuchtung RGB Lebensdauer 70 Millionen Klicks Tasten 11 Stück Scrollrad Stufenlos anpassbar dpi-Umschalter Ja

Das sagen die Bewertungen

Bei Alternate finden sich aktuell drei Bewertungen. Alle drei haben die vollen 5 Sterne vergeben. Die Gaming-Maus wird durch die Bank gelobt. Auf Amazon gibt es deutlich mehr Bewertungen. Von insgesamt 13.035 Bewertungen fallen hervorragende 88 % positiv aus. Ganze 74 % vergeben auch hier die volle Punktzahl.

Die negativen Bewertungen beziehen sich in erster Linie auf defekte Geräte oder Modelle mit Verarbeitungsfehlern. Es scheint sich um Einzelfälle zu handeln, ihr solltet die Maus aber natürlich nach dem Kauf ausprobieren.

