Ein exzellenter Gaming-Laptop mit RTX-Grafik & DDR5-RAM kostet dank großzügigen Angebot nur knapp über 1000€

Mit diesem Gaming-Laptop unterwegs jede mögliche Art von Unterhaltung genießen. Jetzt bei Alternate stark reduziert.

Ihr denkt schon eine Weile darüber nach, wie schön es ist, unterwegs zu spielen? Euer Budget ist momentan nicht riesig und ihr sucht einen guten Preis-Leistungs-Tipp? Dann könnte das Gerät von MSI Bravo genau das Richtige für euch sein. Ihr erhaltet ein 15,6 Zoll FHD-Display mit 144Hz, die starke Technologie von DDR5 und die Kraft einer RTX 4060. Spart nun 300€ und bezahlt nur 1049€. Günstiger geht es wirklich kaum noch.

Darum ist dieser Gaming-Laptop echt toll

In Verbindung mit einem 15,6 Zoll großen FHD-Display und eine Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 144Hz bekommt ihr hübsche Bilder gezaubert. Ich selbst habe einen Gaming-Laptop mit 144Hz und in dieser Größe und bin beeindruckt vom Detailreichtum. Aufgrund dessen, dass eine FHD-Auflösung eher weniger zieht, werdet ihr in den meisten Fällen auch hohe Bildraten erreichen.

Was aber auch bemerkenswert ist, ist die Kraft der CPU von AMD Ryzen 7 7735HS in Verbindung mit der 16GB DDR5-Technologie (4800Mhz). Sämtliche Systemprozesse laufen flüssig ab und ihr könntet sogar kleine Projekte damit umsetzen. Obendrein sorgt der 512GB große SSD-Speicher dafür, dass Dateien schnell übertragen werden und Ladezeiten beim Spielen in Vergessenheit geraten. Ja, der Speicher könnte zwar größer sein, aber dafür ist der Preis für all diese Komponenten einfach erstklassig.

Natürlich darf man die Stärke der RTX 4060 von NVIDIA nicht vergessen. Mit 8GB GDDR6-Speicher hält sie noch viele Jahre in einer FHD-Auflösung durch. Zudem profitiert ihr von der starken DLSS-Technologie, wodurch ihr deutlich mehr Bildraten mittels KI-Berechnung und Upscaling erhaltet. Dabei entsteht sogar kaum ein Qualitätsverlust. Selbst große AAA-Games wie Alan Wake 2 oder Cyberpunk 2077 könnt ihr somit spielen.

Der Laptop wird mit Microsoft Windows 11 Home 64-Bit vorinstalliert geliefert. Somit spart ihr euch etwas Zeit. Solltet ihr auf der Suche nach ein wenig mehr Dampf unter der Haube sein, könnte dieser Gaming-Laptop mit der RTX 4070 genau das Richtige für euch sein.

Pro RTX 4060 GPU

DDR5-RAM

Gute Synergie aller Komponenten

Preis-Leistung ist gut Contra SSD-Speicher könnte ruhig etwas größer sein

