Starker Gaming-Laptop mit RTX 4070 und Ryzen 7: Damit schafft ihr unterwegs jedes Spiel und spart sogar weit über 400€

Dieser Gaming-Laptop beschert euch mobile Kraft für unterwegs. Nutzt jetzt das befristete Angebot bei Amazon und startet in neue Abenteuer.

Man kann nur sagen, dass der Lenovo Legion Slim 5 für sein Preis-Leistungs-Verhältnis absolut stark ist. Das 16-Zoll-WQXGA-Display liefert euch eine superscharfe Bildwiederholfrequenz von 165Hz. Zusätzlich profitiert ihr vom soliden AMD-Prozessor und der RTX 4070. Spart jetzt 23% und bezahlt nur 1469€ statt 1899€.

Ein Gaming-Laptop mit Top-Attributen

Für sein schlankes Design besitzt dieses Gerät ordentlich Feuer. Schon allein der AMD Ryzen 7 7840HS Prozessor hält das System wunderbar am Laufen. In Verbindung mit 16GB DD5 RAM und ein 1TB SSD-Speicher gerät er selbst bei den aufwendigsten Anwendungen oder Spielen nicht ins Wanken. Mit diesem Laptop könnt ihr sogar kleine Projekte umsetzen, die ein wenig mehr fordern.

Das 16-Zoll-WQXGA-Display liefert euch zauberhafte Bilder. Insbesondere in Verbindung mit 165Hz bekommt ihr wundersame Abenteuer wie Elden Ring oder The Witcher nicht mehr aus euren Köpfen.

Dank der hohen Bildraten könnt ihr euch auch klar im Online-Gaming beweisen und jede kleine Sekunde zu eurem Vorteil nutzen.

Zu der mobilen Grafik-Kraft einer RTX 4070 kann man nur sagen, dass sie euch lange unterhalten wird. Das liegt nicht nur an der außerordentlich starken Verarbeitung und der verbauten Leistung, sondern auch an der wundersamen DLSS-Technologie. Spart in zukünftigen Blockbuster-Titeln viel Leistung ein, indem mittels KI-Berechnung und Upscaling euch mehr Bilder ohne großen Qualitätsverlust zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem Betriebssystem Windows 11 Home bietet dieses Gerät eine benutzerfreundliche Oberfläche und Zugang zu etlichen Spielen und Anwendungen. Ansonsten ist der Lenovo Legion Slim 5 mit einem Premium Care-Paket ausgestattet, das euch drei Monate lang zusätzlichen Support und Schutz bietet.

