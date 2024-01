Gaming-Laptop mit blitzschnellen Reaktionszeiten & RTX-Grafik-Power jetzt für einen Top-Preis schnappen

Mit diesem Gaming-Laptop erlebt ihr schnelle Bildraten und tolle Grafikeffekte. Nutzt jetzt das tolle Angebot bei MediaMarkt.

Mit dem Laptop von Lenovo LOQ 15 erhaltet ihr ein taugliches Gerät, um unterwegs sämtliche Spiele in einer schönen Qualität zu erleben. Zum einen liegt das am Intel i5-13500H Prozessor, dann noch 16GB Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 4060 Grafikkarte. Spart jetzt 170€ bei MediaMarkt und bezahlt somit nur noch 1149€. Das Angebot ist befristet und gilt nur noch über eine Woche.

Darum lohnt sich dieser Gaming-Laptop

Die Mischung aus 16GB DDR5-RAM mit bis zu 5200MHz und 512GB SSD-Speicher bringen euer System auf Hochtouren. Sämtliche Prozesse werden blitzschnell ausgeführt und um Ladezeiten müsst ihr euch selbst bei den hungrigsten überhaupt keine Gedanken machen.

Eine Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 144Hz liefert euch flüssige Spielabläufe, was besonders bei FPS-Shootern von Vorteil ist. Nutzt jede minimale Sekunde in Spielen wie Valorant oder Rainbow Six Siege, um den Gegner zu überraschen.

Nicht zu vergessen ist die NVIDIA GeForce RTX 4060 Grafikkarte, die für FHD-Gaming bestens ausreicht und locker bewerkstelligt. Mithilfe der DLSS-Technologie könnt ihr mittels KI-Berechnung mehr Bildraten erhalten, ohne viel Qualität einzubüßen. Selbst sehr hungrige AAA-Games sind somit deutlich besser spielbar. Obendrein räumt der Intel i5-13500H Prozessor auf, um allerlei Anforderungen zu meistern.

Dieser Laptop ist außerdem mit dem neuesten Windows 11 Home (64 Bit) Betriebssystem ausgestattet, das nicht nur eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, sondern auch Zugang zu einer Vielzahl von Spielen und Anwendungen ermöglicht.

